Nel terzo fine settimana di maggio l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione. Lo comunica il team del sito www.iLMeteo.it. Le ultime settimane in tutta l'Italia si è assistito a un brusco calo delle temperature, con precipitazioni nevose sugli Appennini, forti burrasche, piogge e temporali. Ma come sarà il tempo per il weekend e per la prossima settimana? Dopo l’intensa perturbazione dei giorni scorsi si sta facendo sempre più spazio il bel tempo, tanto che il weekend che sta per entrare sarà all’insegna del cielo soleggiato e delle temperature miti. Sarà quindi un fine settimana prettamente primaverile su buona parte d’Italia. Sabato il sole splenderà su tutto il Centro-Sud, al Nordest e sulla pianura lombarda, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti del Lazio. Tempo più instabile con rovesci sparsi e occasionali temporali seguiti da schiarite sull’arco alpino e sul Piemonte. Temperature che saliranno raggiungendo 25-26°C al Nordest, su Toscana, Lazio e Campania.

Domenica il sole continuerà a splendere al Sud, in Sicilia, su quasi tutto il Centro e ancora al Nordest, ma i temporali presenti sull’arco alpino si spingeranno fin verso la pianura del Piemonte e della Lombardia occidentale in serata. (Continua a leggere dopo la foto)



Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione in Piemonte dove spiccano i 17°C di Torino. La prossima settimana però ce la dovremmo vedere ancora con un’ondata di maltempo, saranno ben due i cicloni che imperverseranno sull’Italia, e con un’altalena di temperature che nei valori minimi saranno decisamente fresche. "L'avvio della settimana sarà ancora una volta molto instabile con rovesci e temporali diffusi sulle regioni centrali e al Nord, ma le temperature cominceranno ad aumentare gradualmente", dice Sanò Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo. Martedì 22 la situazione non migliora, correnti instabili meridionali portano ancora maltempo su molti settori, con fenomeni temporaleschi sparsi sulle zone di pianura, al Nordest fino a Verona, Venezia, Padova, Vicenza e sul rodigino; non va meglio nemmeno sulla Riviera romagnola e sulle regioni centrali in genere.

Dopo metà giornata attenzione a Roma, Firenze, Ancona, dove sono esclusi improvvisi acquazzoni. Le temperature, rispetto a domenica, potranno calare di 6-7° al Nord entro martedì, 5-6° al Centro. Tutta la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo instabile con apice tra metà settimana e addirittura fino a venerdì 25. Antonio Sanò ha annunciato anche l'arrivo dell’anticiclone africano Scipione, atteso per l’ultimo weekend di maggio con tanto sole, qualche temporale di calore sui rilievi e temperature che misureranno valori tipicamente estivi su gran parte d’Italia. Il bacino del Mediterraneo sarà infatti occupato dall’Anticiclone Africano che si estenderà nuovamente come già successo a fine aprile. La colonnina di mercurio salirà vertiginosamente raggiungendo massime intorno ai 30 gradi. Saranno giorni quindi caldissimi ed estivi.

