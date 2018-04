La quiete prima della tempesta. Il tepore attuale sarà solo effimero in attesa, appunto, di una rottura, un cambio, uno strappo nello scenario meteorologico a scala europea che si concretizzerà a breve. Domani, per la giornata festiva del 25 aprile vedrà, ancora una volta, l'alta pressione protagonista del tempo sul nostro Paese: tanto sole da Nord a Sud, qualche isolato piovasco pomeridiano sui rilievi alpini e lungo l'Appennino meridionale e temperature ancora sopra la media del periodo, localmente superiori ai 25°C. Si tratterà - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - dell'ultimo giorno di dominio assoluto dell'anticiclone, quantomeno su una parte d'Italia: già da giovedì 26 correnti più instabili andranno a minare l'anticiclone, con temporali via via più frequenti in particolare al Nord. Più nel dettaglio, domani ci sarà un ampio soleggiamento sulla maggior parte delle regioni italiane, qualche isolato piovasco o temporale potrà verificarsi sul bellunese verso l'udinese soprattutto al pomeriggio; addensamenti nuvolosi più probabili su novarese, varesotto e sul Friuli Venezia Giulia, più nubi entro sera, ma senza fenomeni associati sulla Sardegna. Le temperature saranno ancora anomale per il periodo, sopra la media stagionale di diversi gradi in misura maggiore sulle regioni settentrionali: punte di 28°C a Bolzano, 27°C a Bologna e Bari, fino a 25°C a Milano e 24°C a Torino, 26°C a Roma. I venti saranno deboli e ci saranno le brezze lungo le coste, specie sulla riviera romagnola e ferrarese, su quella toscana con maestrale termico e sulla Liguria dove il clima sarà veramente gradevolissimo. Insomma, se l'alta pressione riuscirà a resistere fino a Mercoledì 25 e parte di Giovedì 26, sarà nel corso del weekend del 28-29 Aprile che cederà definitivamente per l'arrivo di una bassa pressione con un richiamo di correnti via via più instabili e foriere di rovesci e temporali localmente forti. (Continua dopo la foto)



Ma vediamo cosa succederà giorno per giorno: sabato 28, sin dal mattino piogge e rovesci colpiranno al Nordovest su Piemonte, Liguria, Lombardia, Alpi, con piogge anche a Milano, Torino e Genova, e tendenza a peggioramento su Trentino Alto Adige e veronese. Temporali nasceranno anche sull'Appennino toscano, emiliano occidentale, poi nel pomeriggio colpiranno gran parte del Nordovest, il Veneto, l'Emilia e le regioni centrali fino a raggiungere Firenze, Siena Arezzo, tutta Umbria comprese Perugia e Terni, il reatino fino alle porte di Roma est, altri temporali sulla Calabria forti sul cosentino e in Sardegna specie sull'Ogliastra. Attenzione in SERATA possibili temporali nubifragi su Piemonte e Lombardia, particolare apprensione al novarese, varesotto, comasco, lago Maggiore e verbano-cusio-ossola, anche con locali grandinate, fino a Milano città e Monza in nottata.Domenica 29: subito una forte instabilità atmosferica con rovesci e locali temporali interesserà il Piemonte, la Val d'Aosta e la Lombardia (milanese, varesotto, monzese/brianzese, comasco), mentre nel pomeriggio l'attività temporalesca si estenderà a macchia di leopardo sul resto della Lombardia fino a raggiungere il Trentino Alto Adige, il Bellunese e tutto il Veneto (specie Verona, Vicenza, Padova, colli Euganei), e veloce sull'Emilia tra Bologna e Ferrara città. Altri rovesci colpiranno poi nel corso del pomeriggio la dorsale Appenninica fino a raggiere il riminese a partire dalle colline, poi le zone interne delle Marche, i rilievi di Abruzzo e Molise, un temporale colpirà l'Irpinia, e il Cilento in Campania, mentre brevi temporali potranno formarsi sulla provincia di Olbia-Tempio. Massima attenzione va però posta alla serata e alla notte di Domenica quando da ovest giungerà la parte più attiva di un fronte atlantico on tanta pioggia in Piemonte e neve a quota 2200 metri, e le piogge si estenderanno a Torino, Genova e Milano. La previsione del tempo per la festa dei lavoratori, Martedì 1° Maggio, non dà buone notizie per alcune regioni italiane. Il flusso perturbato atlantico sarà sceso di latitudine e raggiungendo la Spagna creerà un centro di bassa pressione che richiamerà aria umida dai quadranti meridionali che invaderà gradualmente il nostro Paese.Per il giorno di festa l'aria più umida e instabile causerà un peggioramento del tempo sin dalle prime ore sul Piemonte, sulla Val d'Aosta e sulla Liguria di ponente con rovesci e temporali localmente intensi soprattutto su torinese, cuneese, vercellese, biellese, astigiano e verbano. Bisognerà tirare fuori l'ombrello.

