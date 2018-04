Bye bye pioggia, o sarebbe meglio dire soltanto “arrivederci”. Eh sì, perché la perturbazione che ha interessato l'Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un miglioramento a partire da oggi quando l'alta pressione conquisterà tutte le regioni riportando il bel tempo e un ampio soleggiamento un po' ovunque. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere i 23°C nella giornata di domenica, come previsti a Firenze e Napoli, tra 18 e 22°C invece sul resto d'Italia. Ma questa fase di bel tempo non durerà molto infatti già da Domenica sera il tempo tornerà a peggiorare. Domenica sera una nuova perturbazione atlantica porterà intenso maltempo dalla Sardegna verso Liguria e Piemonte; un maltempo che si estenderà al resto delle regioni nel corso di lunedì, preannunciando un'altra settimana molto instabile e spesso temporalesca. Come rincara anche da 3bmeteo.it “nella prossima settimana è attesa la formazione di una robusta circolazione depressionaria ad Ovest dell'Italia, centrata grossomodo tra Spagna e Francia. (Continua dopo la foto)

Uno scenario barico del genere presuppone l'instaurarsi di un flusso umido ed instabile sulla Penisola italiana, la quale sarà spesso soggetta al transito di fronti nuvolosi associati a piogge ed acquazzoni (anche temporaleschi)”. E confermano: “Le ultime emissioni modellistiche suggeriscono un (iniziale) maggior coinvolgimento delle regioni centro-settentrionali, con il Meridione che potrebbe essere risparmiato dai fenomeni più 'sostanziosi' (per lo meno fino a mercoledì)”. In altre parole, dopo la pausa soleggiata del week-end il tempo tornerà a fare le bizze, anche se la situazione è ancora in evoluzione e passibile di cambiamenti.





Ma vediamo che succederà sulla penisola giorno per giorno: Venerdì 6 e sabato 7 aprile bel tempo ovunque a parte nubi nel pomeriggio sui rilievi senza conseguenze. Clima molto mite e gradevole. Domenica 8 aprile: bel tempo al centro e al sud, nubi in aumento su Sardegna e nord-ovest con qualche pioggia in giornata, molto mite e gradevole ovunque. Da lunedì 9 fino a mercoledì 11 aprile tempo molto instabile, se non del tutto perturbato in Italia, specie al nord e al centro. Piogge e rovesci sparsi, neve sulle Alpi sopra i 1300-1500 metri. Temperature abbastanza fresche. Preparate l’ombrello, quindi. Ma dall’inizio della prossima settimana.

