Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. Dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso sull'Italia, quando la perturbazione atlantica che ha influenzato soprattutto il centro-nord si è definitivamente allontanata verso oriente. Ampio soleggiamento su gran parte delle regioni e temperature che dopo un temporaneo calo atteso per Pasqua sono tornate a salire raggiungendo valori gradevoli: in generale è stata una bella Pasquetta sul fronte meteorologico. Peccato che tutto questo non sia destinato a durare. Perché, nonostante sia già cominciato aprile e nonostante siano stati un inverno e un principio di primavera piuttosto grigi (e freddi) il beltempo, purtroppo, è stata solo una piccola parentesi, stando alle ultime previsioni degli esperti. Duole anche scriverlo, ma prepariamoci a riaprire gli ombrelli: una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni, anche se non tutte saranno interessate. (Continua dopo la foto)

Oggi - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - i venti si disporranno ancora una volta dai quadranti meridionali favorendo un peggioramento del tempo su Piemonte, Liguria e Lombardia, un aggravamento del tempo che raggiungerà il Nordest e la Toscana dalla tarda serata. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, come in Liguria, sui settori prealpini, alpini e sulla Toscana settentrionale. Sono attesi anche temporali con locali grandinate. Domani le precipitazioni interesseranno oltre al Nord anche il Centro con temporali su Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, e si acutizzeranno in tarda serata al Nordest e in Lombardia. (Continua dopo le foto)

Giovedì, dicono sempre da ilmeteo.it, i rovesci e i temporali si porteranno verso le regioni adriatiche centrali e l'Umbria e si attarderanno ancora sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, mentre al Nordovest e sulle regioni tirreniche il tempo andrà progressivamente migliorando. Le regioni meridionali, secondo l'aggiornamento di questa mattina, sembrano essere escluse dalle piogge, ma interessate soltanto da una nuvolosità diffusa. Infine tornerà la neve sulle Alpi a partire dai 1200/1300 metri, ma con quote in salita da domani.

"Ma che fate? Tornate a casa". Da soli, costretti a camminare nella neve, le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell'apparente dramma c'è una realtà non scontata, destinata a far discutere (e parecchio)