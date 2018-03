Ciclone in azione sull'Italia. La Primavera batte in ritirata: nevicate diffuse anche a quote basse su molte regioni. Il possente strat-warming dei primi mesi del 2018 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - ha letteralmente scombussolato le stagioni: è iniziata ufficialmente la primavera, ma su mezza Italia la situazione meteo appare tutt'altro che mite e primaverile. Un ciclone mediterraneo sta portando diffuso maltempo sulla Sardegna e sulle regioni centrali: piogge diffuse, a tratti anche a carattere di nubifragio nella notte su medio versante adriatico e sulla Calabria tirrenica, ma a far notizia sarà la neve. Cadrà a tratti copiosa fino a quote relativamente basse dal pomeriggio sulle zone interne abruzzesi, molisane e marchigiane. Entro sera, con l'ulteriore diminuzione delle temperature dovuta all'ingresso di correnti fredde nordorientali, precipitazioni nevose potranno aversi anche sulla Toscana, sull'Emilia, e sul Piemonte occidentale, fino a quote collinari, anche sull'entroterra ligure. Alle prime luci del 21 marzo la neve potrà spingersi fin sulla costa marchigiana, anche ad Ancona, sul frusinate e sul reatino; fiocchi possibili anche a Firenze. Mercoledì 21, in serata, a vedere fiocchi di neve saranno i rilievi campani, la Basilicata e i rilievi calabresi; insomma, la stagione primaverile fatica veramente a partire con il piede giusto. (Continua a leggere dopo la foto)

Una prima fase di maltempo è atteso nel pomeriggio di oggi, martedì 20 marzo, con neve a quote di media-alta collina su Centro Nord Appennino e a bassa quota sui rilievi di Nordest. In serata e fino a domattina, neve anche su Ovest Piemonte e fino a bassa quota, mediamente 200/300 metri, possibili fiocchi, magari bagnati, anche su Torino in nottata. Possibili accumuli fino a 10/15cm, specie su Ovest Piemonte e su Appennino tra Emilia Romagna e Nord Toscana. Le nevicate più importanti avranno luogo fino a mercoledì mattino e fino a bassa quota, con accumuli diffusi anche sui 20/30 cm sopra i 500/700 metri. Inizialmente neve a 700/900 metri da Sud Marche, Abruzzo e Molise, poi calo nella notte anche qui fino a bassa quota o a 300/400 metri. (Continua a leggere dopo le foto)

Dalla sera-notte e per tutto giovedì 22 marzo, nuove nevicate diffuse tra Lucania, Est Campania, colline pugliesi, fino a 300/500 metri, anche 200 metri su Campania e nevicate fino a 400 metri nel corso di giovedì anche su Nord Calabria, Cosentino, 500/600 metri sui rilievi della Sila. Locali nevicate oltre i 1000/1200 metri su Sud Calabria e Sicilia fino a tutto giovedì. Alle isole Baleari - spiegano gli esperti di 'ilMeteo.it' - una bassa pressione muoverà velocemente verso la Sardegna e il mar Tirreno, causando condizioni di maltempo sull'isola e poi anche su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e regioni adriatiche. La depressione sarà alimentata sia dal Maestrale freddo che soffierà fortissimo sui bacini occidentali, sia dal Burian che soffierà altrettanto intensamente sull'Adriatico e Tirreno settentrionale.

