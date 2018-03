Arriva, anzi torna, il freddo: lo chiamano effetto Russian. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l'Europa, con conseguenze anche su parte dell'Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. L'arrivo della perturbazione farà calare sensibilmente le temperature nel corso della settimana con apice mercoledì 21 e giovedì 22. Con l'avvento del Burian bis - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - le temperature torneranno a calare bruscamente fino ad andare sotto la media del periodo di circa 10/12°, collassando inevitabilmente a valori non proprio della stagione in corso. Valori tipicamente invernali si misureranno sulle regioni più esposte ai venti gelidi, ossia il Nordest, con soli 2/3° di giorno attesi da lunedì 19, non più di 7° al Nordovest, sotto i 12° al Centro e non oltre i 14° al Sud che nel weekend vivrà tra l'altro l'ennesima parentesi estiva. Valori notturni addirittura sotto lo zero su buona parte della Pianura Padana, di pochissimi gradi sopra di esso sulle regioni centrali. (continua dopo la foto)

Insomma, un vero e proprio tracollo termico alle porte della primavera che non si vedeva da diverso tempo. Già da domenica 18 marzo - spiegano gli esperti - una bassa pressione dal mar Ligure nel suo spostamento verso l'alto Adriatico richiamerà l'ingresso dei venti di Burian che entreranno dalla porta della Bora. Domani le precipitazioni collegate al centro depressionario appena descritto si trasformeranno in neve sulla pianura del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna; pioggia mista a neve sulla Lombardia orientale. Sono attesi 2/3 cm a Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, 10 cm Bologna, Modena, 8 cm a Reggio Emilia, 5 cm a Ferrara, Rovigo, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, Belluno. Ma anche sulle altre regioni la situazione sembra all'insegna del gelo. (continua dopo le foto)

Prepariamoci quindi a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10 gradi centigradi dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. Allerta meteo nel Lazio da mezzanotte e per 18 ore per temporali. "Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio: dalla mezzanotte di lunedì 19 marzo e per le successive 12-18 ore su tutte le zone di allerta -informa una nota della Regione Lazio- La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".

