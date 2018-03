Burian bis. Il ciclone artico sta tornando. La bassa pressione si innescherà in seguito ai contrasti tra l'aria fredda siberiana che scenderà impetuosa verso l'Europa e l'aria più umida sul mediterraneo e causerà nevicate anche in pianura. Secondo l'analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine artico-continentale e conseguenti nevicate fino in pianura su molte regioni. Intanto, oggi, giovedì 15 marzo, il tempo tornerà a peggiorare. Piogge via via più diffuse andranno a interessare Piemonte, val d'Aosta e Liguria per poi portarsi dal pomeriggio/sera verso il resto del Nord e il Centro. Sono attese precipitazioni molto forti o a carattere di nubifragio sulla Liguria e sull'alta Toscana (massese, lucchese, pistoiese, pisano). Nevicate diffuse sulle Alpi sopra i 900/1000 metri, a quote elevate sull'Appennino. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it pone l'attenzione ai giorni successivi quando una nuova bassa pressione farà da calamita per il ritorno del tanto conclamato Burian (burian bis, o Burian 2) che era stato previsto dal sito ancora dieci giorni fa. (Continua a leggere dopo la foto)

"La breve tregua sta per terminare perché è in arrivo una nuova perturbazione che porterà una nuova ondata di maltempo soprattutto al Centro Nord", dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge: "Prosegue il periodo turbolento in questo mese di marzo con un passaggio di perturbazioni e un andamento termico a montagne russe tipico dei periodi di transizione. La nuova perturbazione porterà rovesci e temporali al Centro Nord con fenomeni più intensi su Liguria, Toscana, fascia prealpina e Friuli. Generose nevicate si avranno sulla cerchia alpina, a tratti più in basso tra Piemonte e Valle d'Aosta''. In merito al tornado invece, il climatologo Antonello Pasini del CNR ha studiato il collegamento tra la temperatura del Mediterraneo e questi eventi potenzialmente distruttivi. Il fenomeno meteorologico estremo che ha colpito la costa campana il 13 marzo, causando anche 8 feriti, non è un episodio isolato, anzi potrebbe essere solo l'inizio: colpa del surriscaldamento del Mediterraneo. (Continua a leggere dopo le foto)

"In Italia siamo alle soglie della temperatura di innesco di fenomeni atmosferici violenti, che saranno molto più intensi" ha spiegato il climatologo dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr, che proprio su questo tema, insieme al collega Mario Marcello Miglietta, ha condotto lo scorso settembre un importante studio, pubblicato su Scientific Reports. "Abbiamo studiato il tornado del 2012 che aveva colpito il Tarantino, causando una vittima e danneggiando anche gli impianti dell'Ilva - ha spiegato Pasini – e abbiamo simulato temperature diverse del mare, scoprendo che con appena un grado di meno, il tornado non ci sarebbe proprio stato. Con un grado in più, invece, sarebbe stato ancora più violento". Questi fenomeni, insomma, non sono casuali, ma si inquadrano nel più generale problema del riscaldamento globale e dei cambiamenti del clima. E per l'Italia non è una buona notizia: "noi siamo particolarmente esposti - avverte il climatologo - perché subiamo sempre più frequentemente l'arrivo di anticicloni africani che alzano le temperature, anche di diversi gradi oltre la media del periodo. Mentre l'anticiclone delle Azzorre, che contribuiva a rendere mite il nostro clima anche in estate (il famoso "clima mediterraneo") di fatto è spazzato via dall'aria calda africana''.

