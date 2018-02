Tanta pioggia in una settimana che si concluderà con un'ondata di gelo. Un vortice ciclonico si è posizionato sul mare Tirreno e condizionerà il tempo su molte regioni italiane. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che per i prossimi giorni le precipitazioni riguarderanno principalmente le regioni centrali e meridionali, con locali temporali e nevicate che al Centro scenderanno sopra i 5/700 metri, al Sud oltre i 1000/1200 metri. Da mercoledì sera la risalita del centro depressionario verso l'Adriatico farà peggiorare il tempo anche al Nordest. Nel corso del pomeriggio/sera di giovedì 22 la neve potrebbe scendere fino in pianura sull'Emilia Romagna. Un nucleo molto freddo in quota dalla Russia si muoverà in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerà, entro la fine del mese, anche l'Italia. L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano. L'ingresso del Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle adriatiche, più esposte a questo vento. (Continua a leggere dopo la foto)

La possibile interazione con l'Atlantico potrebbe poi favorire l'arrivo di perturbazioni che porterebbero nevicate diffuse fino in pianura su molte regioni. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo non finirà qui, infatti "tra venerdì e sabato sono attesi nubifragi su Sicilia e Calabria e generale maltempo al Sud, ma attenzione perché nel corso dell'ultimo weekend di febbraio arriverà direttamente dalle steppe russe il famigerato Burian con conseguente ondata di gelo sull'Italia. Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l'aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro. La situazione è in continua evoluzione''. (Continua a leggere dopo la foto)

La Protezione Civile ha emesso Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna e Marche. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Veneto. Il buran è un vento di aria gelida, spesso molto forte, caratteristico delle steppe della pianura sarmatica, ad ovest degli Urali. Ha direzione N-NE ed è causato da una depressione che sconvolge le condizioni anticicloniche tipiche della zona. Esso è spesso accompagnato da bufere di neve congelata durante la quale i fiocchi caduti a terra vengono sollevati di nuovo e, mescolandosi alla neve che cade, azzerano quasi la visibilità (blizzard); in questo caso assume il nome di пурга, purga. A volte per il forte freddo che gela l'umidità preesistente si ha la formazione della cosiddetta polvere di diamante.

“Mamma mamma, c’è un pene enorme tra le nuvole”. No, non è una barzelletta: ecco lo spettacolo vietato ai minori che si sono trovati davanti alcuni ignari cittadini