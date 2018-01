Negli ultimi giorni ci eravamo abituati a un clima più mite. Dopo il freddo intenso era arrivata un ondata di aria calda e in alcune zone del paese un bel sole aveva scaldato lo scorcio delle festività natalizie. Ma tutti ci siamo ormai accorti che qualcosa è cambiato. E decisamente in peggio. Tutto è iniziato al nord. Infatti, dalle regioni settentrionali le piogge, nel corso della giornata di oggi 9 gennaio, si sposteranno anche verso il centro. Se al nord nel corso del giorno assisteremo a una lenta attenuazione dei fenomeni temporaleschi, al contrario verso le regioni centrali è invece atteso un sensibile peggioramento con temporali anche intensi che in alcuni casi si trasformeranno in grandinate. Nella notte poi la situazione migliorerà al settentrione e la perturbazione continuerà a scivolare verso lo stivale. Nei dettagli, oggi avremo cielo da nuvoloso a coperto in gran parte della penisola, solo in Sardegna le schiarite saranno ampie e durature. Quindi potremo aspettarci qualche miglioramento, ma gli ombrelli dovranno sempre farci compagnia. (continua dopo la foto)

Vediamo la situazione. Piove in Val d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Romagna ed Emilia, ma entro sera la situazione migliorerà al nord. Piove inoltre anche sul nord-ovest della Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Le temperature sono in lieve calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Per quanto riguarda le temperature si registrerà una diminuzione. Nella giornata di domani, il maltempo coinvolgerà tutto il Meridione e la Sicilia con ancora il rischio di temporali. Al mattino residue precipitazioni su Abruzzo e Molise, nevose oltre 1300-1400 metri; nel pomeriggio tendenza a schiarite in Abruzzo e Sicilia centro-occidentale. Al Centro-Nord avremo nuvole sparse, con schiarite ampie su Alpi orientali, Marche, Umbria e Lazio.





Tende a peggiorare di nuovo il tempo su Sardegna, Liguria centro-orientale e nordovest della Toscana. Lo Scirocco che nella giornata di oggi soffierà ancora moderato all’estremo Sud e in Sicilia, entro mercoledì verrà sostituito da venti più freschi di Maestrale che metteranno fine al caldo quasi primaverile che sta interessando parte del Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana le temperature si dovrebbero mantenere su valori non lontani dalle medie stagionali, quindi è atteso un calo termico. E se per il Nord si profila una fase con tempo più stabile e soleggiato, tra giovedì e venerdì al Centro-Sud potrebbe transitare una nuova perturbazione.

