Cambia il tempo. Un vortice ciclonico nordatlantico raggiungerà la Penisola iberica e da qui venti forti di Scirocco accompagneranno una perturbazione sul nostro Paese. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che le piogge interesseranno soprattutto il Nordovest, con la neve che tornerà sulle Alpi, sopra i 1200 metri, a quote un po' più elevate sulle Prealpi. Domani, peggioramento sul resto del Nord; piogge ancora una volta più probabili su Piemonte e Liguria, ma possibili anche sul Friuli Venezia1 il rischio di nubifragi, specie sui settori alpini e prealpini, con la neve che cadrà copiosa sopra i 1000/1200 metri. Le temperature subiranno un ulteriore aumento a causa dei forti venti meridionali, che le manterranno di qualche grado sopra la media del periodo. I modelli matematici di previsione continuano a confermare, per la fase centrale del mese di gennaio, scenari meteo climatici invernali. Cosa accadrà precisamente? (Continua dopo la foto)

Tralasciando i dettagli, che al momento non è possibile prevedere, dobbiamo focalizzare l'attenzione su due strutture di Alta Pressione: quella delle Azzorre, che tornerà a ridosso o sulla Penisola Iberica, e quella scandinava. Quest'ultima, come detto in precedenti approfondimenti, andrà a pilotare del freddo verso l'Europa orientale mentre la collocazione azzorriana faciliterà nuovi impulsi freddi polari e artici. Diciamo che le proiezioni indicanti una ripresa invernale - dopo un breve pit stop ai box - ci sembrano plausibili. Non stiamo parlando di ondate di freddo o di gelo epocale - nulla a che vedere con quel che sta accadendo dall'altra parte dell'Atlantico, negli USA - ma sicuramente riassaporeremo condizioni climatiche più consone al periodo.

Le temperature, continua il sito meteogiornale.it, 111 si riporteranno verso valori più consoni al periodo, ciò faciliterà nevicate a quote interessanti anche in altre zone d'Italia (non soltanto lungo l'arco alpino). Guardando le proiezioni a lungo termine, proiettandoci già verso l'ultima decade di gennaio, non possiamo far altro che confermare la dinamicità che va avanti da settimane. Dinamicità rivolta verso condizioni di normalità, perché tornerà un po' d'aria fredda e perché avremo altre ondate di maltempo. Il che, attenzione, non è scontato se ricordiamo che gennaio è famoso anche per le cosiddette "secche". Temperature e precipitazioni tutto sommato nella norma caratterizzeranno il periodo d'analisi.

