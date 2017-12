“Meteo pazzo a Natale, occhio!”. Cosa accadrà durante tutte le feste? Se state organizzando un’uscita, è bene che sappiate come si evolveranno le varie perturbazioni. I dettagli zona per zona

Domenica, vigilia di Natale, vedrà tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese. Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria centro-occidentale, nella seconda parte della giornata anche nel resto della regione e nel nord della Toscana. Tra la sera e la notte aumenterà il rischio di nebbie a banchi sulla Valle Padana e attorno alla Laguna veneta. Temperature pomeridiane in generale aumento, specie al Centro-Sud. Al primo mattino deboli gelate al Centro-Nord. Clima particolarmente mite in collina e in montagna al Nord. Venti da nord in decisa attenuazione sulle regioni meridionali. "Nel fine settimana l'alta pressione si è consolidata sull'Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e favorendo in queste ore un evidente rialzo delle temperature. Nel giorno di Natale - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - assisteremo a un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche con le prime deboli piogge in Liguria". (Continua a leggere dopo la foto)

È l'inizio di un peggioramento che coinvolgerà l'Italia nei giorni immediatamente successivi al Natale. E' infatti previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica, l'ultima dell'anno (la n. 8), che tra martedì 26 e giovedì 28 dicembre attraverserà tutta l'Italia, portando venti intensi, piogge e neve in montagna". Il giorno di Natale avremo nuvolosità compatta, oltre che in Liguria, anche su gran parte della Val Padana, dell'alto Adriatico e nel nord della Toscana. Nel corso della giornata, nubi in aumento nel resto della Toscana, su Lazio e Campania, dove al mattino sara' presente qualche banco di nebbia. Tra la Liguria e il nordovest della Toscana dal pomeriggio possibilita' di deboli piogge o pioviggini. Nel resto del Paese tempo generalmente ancora soleggiato. Nella notte la nuvolosita' aumentera' in tutte le regioni settentrionali con tendenza a piogge molto deboli o pioviggini anche su Emilia occidentale, Lombardia e Venezia Giulia. Temperature minime in rialzo in Val Padana e sulla Toscana, dove si attenua il freddo notturno e quindi il rischio di eventuali gelate. Temperature massime in calo al Nord e sulla Toscana, senza grandi variazioni altrove. Sara' un Natale insolitamente mite nel pomeriggio al Centro-Sud e nelle Isole, dove si potranno toccare i 15-16 gradi. (Continua a leggere dopo la foto)

Un peggioramento piu' significativo del tempo viene confermato tra martedi' 26 (Santo Stefano) e giovedi' 28 dicembre in coincidenza del passaggio di una perturbazione atlantica, l'ultima del 2017 (la n. 8 di dicembre). Questa perturbazione dovrebbe coinvolgere in termini di precipitazioni tutta l'Italia, ma soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Campania tra la fine di martedi' e la giornata di mercoledi'. Il Sud e la Sicilia dovrebbero essere interessati dalle precipitazioni soprattutto tra mercoledi' notte e la giornata di giovedi'. Si preannuncia quindi una nuova occasione di neve sia per le zone alpine e prealpine che per quelle appenniniche. Il limite delle nevicate e' ancora da definire nel dettaglio, ma su Alpi e Prealpi la quota potrebbe in alcuni casi portarsi anche sotto i 1000 metri; a quote invece superiori sull'Appennino centro-settentrionale.

