Sono settimane che se ne parla. Settimane che circola la voce. Ma sembrava si trattasse solamente di un gossip. E invece è la verità. È gay e lui, amatissimo vip, ha deciso di confessarlo a tutti i suoi fan che, bisogna ammetterlo, sono rimasti abbastanza stupiti… Ma come mai la famosa (e giovane) star ha deciso di fare coming out? La “colpa” è di una canzone… Il ragazzo, dopo aver ascoltato la canzone No tears left to cry di Ariana Grande, ha capito che era arrivato il momento di svelare a tutti il suo segreto. Lo ha fatto con molta nonchalance commentando: "Questa canzone è più gay di me e io lo accetto". Ma chi è il vip di cui stiamo parlando? Parliamo della star di Glee, Kevin McHale. Il ragazzo, attore, cantante e ballerino statunitense noto per aver interpretato il ruolo di Artie Abrams nella serie Glee, dopo aver scritto quella frase, ha postato su Twitter una serie di sue foto in compagnia di un ragazzo che si presume sia il suo compagno. Sull’identità del ragazzo, però, non si sa ancora nulla. Ma siamo certi che, dopo il suo coming out, si saprà molto presto… Continua a leggere dopo la foto

Nato in Texas e discendente da una famiglia di irlandesi immigrati in America, il ragazzo è cresciuto con Demi Lovato, la star di Disney Channel. La sua carriera da attore è iniziata con un episodio della serie televisiva The Office, seguito da tre episodi di Zoey 101 e da due episodi di True Blood, serie nella quale interpretava il ruolo dell'assistente coroner Neil Jones. Non contento, il ragazzo decide di dedicarsi anche alla musica: dal 2007 al 2009 è membro di una boy band che si chiama NLT che debutta il 13 marzo 2007. Ma la band dura giusto il tempo di apparire nel film Bratz e di pubblicare altri due singoli. Poi, nel 2009 (ad aprile) si scioglie. È in quell’anno, però, che arriva per Kevin McHale la sua più grande opportunità, quella di Glee.

Da lì raggiunge veramente la celebrità che lo porta persino ad avere una parte nel video Last Friday Night di Katy Perry e, nel 2012, a presentare i Teen Choice Awards con Demi Lovato. Ma non è tutto. Inizia anche la sua carriera nel mondo della televisione: nel gennaio del 2014, inizia a circolare la voce che condurrà – insieme al comico Seann Walsh - uno show su E4. Tutto vero. Nel frattempo si scopre che McHale e Aaron Tveit hanno firmato per partecipare al film They Might Be Kennedys. Oggi il ragazzo ha 29 anni (ne compirà 30 il 14 giugno) e ha deciso di confessare il suo segreto. Bravo, l’onestà prima di tutto…

