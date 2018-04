Quando pensiamo a Russell Crowe la prima cosa che in genere ci viene in mente a Massimo Decimo Meridio, quello di “Al mio ordine Scatenate l’inferno”, insomma al protagonista del mitico “Gladiatore”, film del 2000 diretto magistralmente da Ridley Scott. Eppure dopo l’incredibile successo del film ambientato nell’antica Roma, l’attore, incredibilmente doppiato da Luca Ward, ha passato un periodo non semplice. Dopo una felice parentesi per “A Beautiful mind” di Ron Howard (ovvero Richie Cunningham di Happy Days, da diversi anni regista acclamato), la vita lavorativa di Russell è andata via via scemando, con film che tutto sommato non hanno sconvolto la critica né per i contenuti, né per l’interpretazione dell’attore neozelandese. Anche il suo fisico ha seguito proporzionalmente l’insuccesso dei suoi titoli, subendo una vera e propria trasformazione. Inutile ricordalo come sex symbol, oramai il fisico di Crowe assomiglia a quello di un qualsiasi pensionato che odia fare attività fisica e adora mangiare. Ora però il suo nome è tornato alla ribalta per via di, udite udite, un vecchio cellulare, il 5110 della Nokia lanciato nel 1998. È proprio questo affarino che, pensate un po’, potrebbe mettere Russell Crowe nei guai. (Continua dopo la foto)

Il mitico Gladiatore infatti ha dimenticato il suo telefonino nella lussuosa Mercedes che ha messo all'asta recentemente e che è stata acquistata dal programma radiofonico australiano "Triple M Grill Team". I conduttori avrebbero letto gli "interessanti" sms ancora presenti nella memoria del telefono e minaccerebbero di renderli pubblici. Come hanno raccontato i siti di gossip australiani il vecchio cellulare è stato trovato nel vano portaoggetti della Mercedes-Benz S500 Saloon del 2001 battuta all'asta per oltre 34 mila dollari australiani (21 mila euro). (Continua dopo la foto e il video)

In un video pubblicato su Facebook, Emma, una delle conduttrice del programma radiofonico, ha mostrato il telefonino e ha iniziato a leggere ad alta voce uno degli sms lasciati sul dispositivo, ma si è fermata quando le parole diventavano troppo imbarazzanti: “Sto andando a ...” recita il sms presentato sul social network. L'attore 54enne ha deciso di stare al gioco e martedì ha telefonato in diretta in trasmissione e ha ironizzato: “Quel telefono è così vecchio che probabilmente non funziona più”. Che sia la volta buona e l’input per ridar vita ad una carriera una volta folgorante.

