Di certo questa notizia farà la gioia di qualcuno. Ma è innegabile: la stessa notizia riapre una ferita ancora fresca, che fa male. Se ne parla da qualche anno, ma ormai è arrivata la conferma definitiva: Toy Story 4 si farà. A nove anni dal cartone precedente, la Pixar ha fatto l’annuncio ufficiale: il 21 giugno 2019 uscirà il quarto episodio del film che racconta le avventure di Woody, Buzz Lightyear e compagnia. L’attesa è enorme anche perché questo quarto episodio della saga si è fatto attendere un bel po’. Sono passati ben nove anni da Toy Story 3 che aveva superato la soglia del miliardo di incassi nel mondo. Il regista sarà Josh Cooley, già animatore per altri capolavori Pixar come Inside Out, Up e Ratatouille. Quindi tutti si aspettano grandi cose da lui. Ma della trama ancora si sa poco. Pare che la protagonista sarà una bambina di nome Bonnie (che avevamo già visto in Toy Story 3) e che la storia principale ruoti attorno all’amore tra Woody e Bo Peep, la pastorella. Ma, se questa notizia ci riempie il cuore di gioia, bisogna ammettere che riapre anche una ferita fresca, che fa ancora molto male, quella della scomparsa di Fabrizio Frizzi. Continua a leggere dopo la foto

Già, perché il nome di Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore scomparso il 26 marzo (a 60 anni appena compiuti) per un’emorragia cerebrale, è legato indissolubilmente al cartone Toy Story. Per chi non lo sapesse, Fabrizio Frizzi era il doppiatore italiano di Woody e, ora che gioiamo per il ritorno di Toy Story, non possiamo fare a meno di pensare quanto sarà difficile ascoltare Woody con una voce diversa da quella di Frizzi. E la ferita per la sua scomparsa si riapre. Non sono giorni facili in televisione: la mancanza di Frizzi si sente e forte. Anche il pubblico non si è ancora abituato alla sua assenza: Frizzi era come uno di famiglia e non si dice mai addio volentieri a chi è di famiglia appunto… Continua a leggere dopo le foto

I doppiatori originali, invece, sono tutti confermati (Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack. La morte del presentatore renderà necessaria la ricerca di un nuovo doppiatore. Ovviamente ancora non si sa nulla riguardo chi potrà prendere il suo posto. Toy Story 4 è soltanto uno dei tanti progetti d'animazione del colosso Disney previsti per il prossimo futuro. La casa di Topolino rilascerà Ralph spacca internet – Ralph Spaccatutto 2 mentre Frozen 2 uscirà il 27 novembre 2019. Non è tutto: la divisione Pixar ha in lavorazione Gli Incredibili 2, nelle sale americane a giugno e in quelle italiane dal 19 settembre 2018.

“Cosa gli hanno fatto”. Frizzi, la confessione che sconvolge. A dieci giorni dalla morte del conduttore de L’Eredità, l’amico e collega Gerry Scotti racconta quei pesanti retroscena finora rimasti top secret. E il dolore aumenta