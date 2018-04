Fan dei film di tutto il mondo, unitevi! Torna il cinema a 3 euro. La nuova iniziativa Cinemadays è promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi. Parte infatti questo mese, dal 9 al 12 aprile: l'iniziativa prevede l'ingresso scontato a tre euro in tutti i cinema d'Italia aderenti in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. Inoltre, dal 9 al 15 agosto, nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutte le informazioni riguardo i cinema aderenti saranno disponibili su un sito internet dedicato che verrà realizzato dal Mibact insieme allo spot che accompagnerà l'iniziativa seguendone il calendario. Dopo il successo delle edizioni precedenti, quindi, possiamo tornare a godere del Cinemadays: l'iniziativa che prevede il biglietto d'ingresso nelle sale cinematografiche a soli 3 euro. (Continua a leggere dopo le foto)

È prevedibile un grande afflusso di appassionati in queste finestre. Negli ultimi anni, infatti, si è riscontrato un notevole calo dell'affluenza al cinema, complici i prezzi sempre in salita e una crisi economica che ha portato tutti a risparmiare. Questa iniziativa, invece, serve proprio per riportare gente al cinema senza andare a pesare sul portafoglio. Buona visione a tutti!

