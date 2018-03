Tragedia nel mondo dello spettacolo. Ecco la classica storia che non vi vorremmo mai raccontare. Ma siccome la vita è crudele, succedono anche cose come questa. Una storia straziante: lei, incinta e felice, stava attraversando la strada insieme alla sua bambina di quattro anni Abigail che era sul passeggino. Ma un’auto non si è fermata al semaforo rosso e l’ha travolta. Protagonista di questo agghiacciante incidente l’attrice Ruthie Ann Miles, vincitrice di un Tony Award per l’interpretazione a Broadway di “The Kind and I”. Ora la donna è in ospedale ma la cosa drammatica è che sua figlia non ce l’ha fatta. La piccola Abigail, 4 anni, è morta. Le condizioni dell’attrice non sono particolarmente gravi, mentre sono più gravi quelle del feto che porta in grembo. Quando è successo il fattaccio, l’attrice era in compagnia di un’amica, anche lei stava portando a spasso il figlioletto Joshua di un anno che, come Abigail, è morto sul colpo. Ma come è possibile che sia successa una tragedia di questa portata? Perché quell’auto non si è fermata con il rosso? Dettagli sull’incidente sono venuti fuori dopo. Continua a leggere dopo la foto

Alla guida dell'auto che ha investito e ucciso i due bambini c'era una donna di 44 anni, affetta da sclerosi multipla. Secondo quanto risulta dalle prime indagini, la conducente potrebbe avere avuto un collasso e per questo avrebbe perso il controllo dell'auto che ha travolto l'attrice, l'amica e ucciso i due bambini. "È una tragedia", sono state le uniche parole che la polizia intervenuta sul posto è riuscita a pronunciare. Quando la notizia è iniziata a circolare, tutti sono rimasti allibiti. I fan dell'attrice sono sconvolti da questa notizia angosciante e tragica e hanno deciso di aprire una raccolta fondi da destinare alla Miles e alla sua famiglia. Il risultato della raccolta fondi è sbalorditivo: in poche ore sono stati raccolti addirittura 300.000 dollari.

Chi è Rhuthie Ann Miles. 34 anni, attrice e mezzo soprano, negli Stati Uniti è molto famosa. La sua immagine è soprattutto legata ai musical. Ha interpretato Bad Idea Bear in Avenue Q nell'Off Broadway e Imelda Marcos nel musical Here Lies Love nel 2013, aggiudicandosi il Theatre World Award e il Lucille Lortel Award. Nel 2015 interpreta Lady Thiang nel revival di Broadway di The King and I con Ken Watanabe e Kelli O'Hara, vincendo il Tony Award alla miglior attrice non protagonista in un musical. Nel 2017 torna a Broadway nel revival di Sunday in the Park with George con Jake Gyllenhaal. La piccola Abigail era nata dalla relazione con il marito Jonathan Blumenstein.

