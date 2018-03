Due mesi dopo il malore (un'ischemia cerebrale) che l'ha colpito all'improvviso, alla vigilia di Natale, lo storico produttore e imprenditore, ex marito di Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori ha lasciato il Policlino Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per oltre sessanta giorni. Con lui l'ex moglie Rita Rusic e il figlio Mario che in questo lungo periodo gli sono stati sempre vicini. Più di due mesi fa, la sera del 24 dicembre dello scorso anno venne ricoverato d urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Cecchi Gori appare visibilmente dimagrito grazie alle cure a cui è stato sottoposto al Gemelli. A dare la notizia all'AdnKronos è l'ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone: ''La presenza di Mario e Rita ha sicuramente aiutato Vittorio in questa fase molto delicata'', ha detto. Dopo il ricovero Vittorio Cecchi Gori è apparso visibilmente dimagrito ma sorridente vicino ai suoi cari. Oltre all'ex moglie e ai figli (Vittorio ha anche una figlia, Vittoria), Cecchi Gori ha potuto fare affidamento sulla sua ex Valeria Marini. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex moglie Rita Rusic aveva parlato delle sue condizioni di salute durante la trasmissione di Rai 1, La vita in diretta. ''Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli''. ''Adesso intorno a Vittorio non c'è nessuno perché non c'è più niente da prendere, aveva deyyo ancora - quello che doveva essere preso è stato preso tutto. Vittorio non ha più nulla. Abbiamo visto delle dichiarazioni di persone? Ma non l'hanno mai visto, non sono mai venute a vederlo''. Cecchi Gori, 75 anni, è uno storico produttore cinematografico, settore in cui seguì le orme del padre, Mario Cecchi Gori. Con i suoi film ha vinto quattro premi Oscar, uno per Il Postino e tre per La vita è bella. (Continua a leggere dopo le foto)

Negli anni Novanta acquista le reti Videomusic e Telemontecarlo con l'ambizioso progetto di rompere il duopolio televisivo Rai- Mediaset. Negli stessi anni diventa anche presidente della Fiorentina, che con lui vive anni di grandezza con la vittoria di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, e con l'arrivo a Firenze di grandi campioni come Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa. Dal 1999 inizia la sua crisi finanziaria che lo porta a vendere gran parte delle sue attività nel cinema e in televisione, e che conduce la Fiorentina al fallimento.

