A Bollywood era una star. La notizia della morte dell’attrice Sridevi Kapoor, più nota come Sridevi, era rimbalzata sui siti di tutto il mondo. In un primo momento era stata diffusa la notizia che l'amata interprete indiana era deceduta a seguito di un infarto mentre stava partecipando a un matrimonio. Ma adesso sta emergendo una verità molto diversa, di ora in ora, infatti, si aggiungono nuovi particolari: secondo l’autopsia l’attrice, 54 anni, sarebbe morta annegata nella vasca da bagno. "A seguito del completamento delle analisi post mortem - fanno sapere le autorità degli Emirati via Twitter - la polizia di Dubai ha dichiarato che la morte dell'attrice indiana è avvenuta a causa dell'annegamento nella vasca da bagno dell'hotel, dopo aver perso coscienza". La polizia, si legge sempre sul social network, "ha trasferito il caso al procuratore di Dubai" per le procedure legali da seguire in casi simili. Una morte che si trasforma quindi in un giallo, quella di Sridevi: avrebbe perso conoscenza mentre si faceva il bagno nella vasca della sua stanza d’hotel, e sarebbe poi morta annegata. (continua dopo la foto)

Le prime informazioni diffuse erano state differenti: si era detto che fosse morta di arresto cardiaco durante un matrimonio a Dubai. L’autopsia, effettuata come "normale procedura", ha invece rivelato un’altra verità. Per il momento non si parla di ipotesi di omicidio, ma restano i dubbi su questo decesso. Il corpo dovrebbe essere rimpatriato nei prossimi giorni, e intanto una folla di persone si è radunata davanti alla sua casa, a Mumbai. Al momento l'intera relazione post mortem non è stata resa pubblica e, secondo quanto riportato dalla 'Bbc', il documento potrebbe essere utile per capire se vi sia un collegamento fra quanto riferito dall'uomo e quanto reso noto dalla polizia a seguito delle analisi.





Sebbene il mistero sulla notizia rimanga va detto che l'attrice effettivamente l’attrice si trovava a Dubai per il matrimonio del nipote. Ma il decesso non è avvenuto durante il ricevimento. Sridevi era molto nota in India, a ricordarla tanti altri volti noti di Bollywood. Aveva iniziato a lavorare nel cinema nel 1978 ed era subito diventata una delle attrici più amate in patria. Nel 1997 aveva preso una pausa dai riflettori, poi il ritorno nel 2013.

