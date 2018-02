Attrice leggendaria, amata in tutto il paese per il suo talento, per la sua bellezza e dolcezza. Se n'è andata all'improvviso, stroncata da un infarto che non le ha dato nessuna possibilità, l'interprete di tante pellicole di successo Sridevi Kapoor, a Bollywood era una star indiscussa. A rendere noto il decesso dell'attrice è stata la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, la donna è morta a Dubai mentre partecipava a un matrimonio, ha detto il cognato Sanjay Kapoor. Un decesso improvviso che ha lasciato l'industria cinematografica e i fan di Bollywood in tutta l'India sotto choc. Sridevi aveva 54 anni e il suo debutto al cinema risaliva al 1978, quando aveva 18 anni. Nella sua lunga carriera Sridevi si era guadagnata l'ammirazione di milioni di fan ed era considerata sia dal pubblico sia dalla critica la prima superstar donna nel settore cinematografico indiano dominato da uomini. Tra i suoi film più noti ci sono Chandni, Mr. India e Lamhe. Cordoglio per la morte dell'attrice è stato espresso anche dal primo ministro indiano. Narendra Modi, il primo ministro si è detto "attristato dalla scomparsa prematura della nota attrice Sridevi, una veterana dell'industria cinematografica la cui lunga carriera comprendeva ruoli diversi e performance memorabili". (continua dopo la foto)



Il presidente indiano Ram Nath Kovind, su Twitter, si è detto "scioccato" dalla notizia, affermando che la morte di Sridevi "ha lasciato il cuore spezzato a milioni di fan". Il corpo di Sridevi verrà portato a Bombay per essere cremato, secondo quanto riportato dal canale di notizie Ndtv. Intanto i suoi fan si sono radunati fuori dalla sua casa in città. Sridevi era sposata con il produttore cinematografico Boney Kapoor con cui aveva due figlie.Oltre ai riconoscimenti cinematografici Sridevbi poteva avantare anche una delle più alte onorificenze indiane, il Padma Shri. La donna era diventata una delle attrici più famose dell'India tra gli anni ottanta e novanta. Nel 1997 aveva lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla sua famiglia, visto che l'anno precedente si era sposata con il produttore cinematografico Boney Kapoor.

[caption id="attachment_260327" align="alignnone" width="797"] [/caption]

Shocked to hear of passing of movie star Sridevi. She has left millions of fans heartbroken. Her performances in films such as Moondram Pirai, Lamhe and English Vinglish remain an inspiration for other actors. My condolences to her family and close associates #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) 25 febbraio 2018





L'annuncio ufficiale dell'addio al mondo dello spettacolo era arrivato nel 2011, nonostante questo era un personaggio rimasto molto noto fino ai giorni nostri con i suoi film che sono andati in onda diverse volte nel nostro paese anche grazie all'opera di recupero di splendidi critici cinematografici come Enrico Ghezzi. Associated Press ha scritto di lei che: “ha rivoluzionato il concetto di celebrità in India”, BBC invece dice: “è stata una delle pochissime attrici in grado di far ottenere grandi successi ai film in cui recitava, anche senza la presenza di noti attori maschili”.

