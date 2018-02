Tutti, da sempre, sono d’accordo su una cosa: è un figo spaziale. Universale. Unico. Irripetibile. Solo che c’è un piccolo problema: all’ultima apparizione pubblica il figo in questione è apparso completamente stravolto, diverso, invecchiato, “plastificato” e il pubblico è rimasto senza parole. Orde di donne con le mani nei capelli: nessuna può accettare che uno come lui abbia avuto un tracollo come quello che tutti abbiamo visto. Sembra impossibile. Eppure è accaduto. Ahimè. Alla cerimonia della 71 edizione dei Bafta, cioè i British Academy Film Awards che si è tenuta alla Royal Albert Hall di Londra, tutti sino rimasti basiti quando lui ha fatto il suo ingresso. Ma come è possibile che la natura sia stata così crudele con uno con il quale fino a ieri era stata magnifica. Beh, non è colpa della natura… Già perché Daniel Craig, parliamo del mitico attore che interpreta James Bond ha avuto un tracollo impietoso. Per colpa della chirurgia estetica. Ritocca di qua, ritocca di là, ora Daniel sembra un vecchio e la sua faccia è di plastica. Convenite con noi che questa proprio non ci voleva? Continua a leggere dopo la foto

Ma insomma davvero ha cambiato completamente aspetto? Esatto. Ed è irriconoscibile. Quando è salito sul palco dei Bafta, il pubblico, sui social, si è scatenato e tutti hanno commentato la sua trasformazione che lo fa sembrare più vecchio (oltre che più brutto). “Ma perché Daniel Craig ha quella faccia”, ha scritto qualcuno. “Daniel Craig sembra… diverso”, conferma un’altra. Anche lui stesso, una volta salito sul palco, lo ha fatto presente: “Fottetevi. Ora sono un uomo di plastica. E non c’è niente che voi possiate fare’’. Sbam. Così, però, ci crolla la terra sotto i piedi. Però è andata così: anche lui, evidentemente, si è sentito vecchio e ha avuto voglia di tornare giovane. Però, diciamolo, il suo tentativo è fallito miseramente. Era meglio prima.

Nonostante il fallito tentativo di riavvolgere il nastro, Daniel Craig è stato già scritturato per un nuovo episodio della saga di James Bond. Sì, Craig ha firmato per il quinto film e sarà ancora la spia più sexy del globo. Craig è il sesto attore che ha vestito i panni del noto agente segreto. Tra i film che lo hanno visto protagonista: Casino Royale nel 2006; Quantum of Solace nel 2008; Skyfall nel 2012; Spectre nel 2015. E ora il nuovo che, di sicuro, uscirà a breve. Tra i suoi predecessori ricordiamo: il mitico Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton.

