Aveva appena 20 anni e ancora un mondo di cose da fare, ma la vita con lei è stata amara. Olivia Nova star del cinema porno è morta sola nella sua casa di Las Vegas. Sul suo decesso si è acceso un mistero, infatti secondo alcune voci che corrono sui social e sui siti di porno specializzati la giovanissima star dell’hard avrebbe ingerito una dose letale di sonniferi. Tuttavia, nessuno ha ancora confermato se questo gesto sia stato volontario o meno. Il suo agente ha dichiarato al Mirror: “Un angelo ci ha lasciato”. Mentre l’agenzia LA Direct Models che l’aveva sotto contratto è stata la prima a dare conferma della morte della ragazza. Nessuno si è voluto sbilanciare sulle cause della morte, in attesa dei risultati dell’autopsia che non arriveranno prima di sei-otto settimane. Olivia era entrata nel mondo della pornografia nel marzo del 2017, fino ad allora aveva posato come modella per opere artistiche, ma nulla di più. Poi con la sua bellezza acqua e sapone aveva colpito non pochi rinomati produttori del settore pornografico (Vixen, Brazzers e Naughty America) che in nemmeno otto mesi di carriera sono riusciti a farle girare ben diciannove film. (continua dopo la foto)

Una carriera giovanissima, ma molto brillante. Con il film Lana is Olivia’s dream aveva ottenuto una nomination come miglior scena lesbica per la prossima edizione degli AVN Awards che si svolgeranno a fine gennaio 2018. Olivia Nova gestiva direttamente il suo profilo Twitter e proprio dal social è nato un terribile dubbio che fa pensare al peggio. In uno dei suoi ultimi tweet, proprio il giorno di Natale, la Nova aveva scritto di sentirsi molto sola, di aver bisogno di sentire qualche voce amica per rinfrancarle lo spirito. Decine di fan le avevano risposto con estrema grazia e gentilezza, quasi commossi, inviandole auguri, baci e abbracci. E lei, ad ognuno, aveva risposto con dolcezza e numerose emoticon. In un’intervista su Youtube aveva raccontato di amare la musica di Amy Winehouse e di aver pianto nel vedere il documentario a lei dedicato mentre era in viaggio su un aereo. (continua dopo le foto)

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜 — Olivia Nova (@olivianovaxxx) 25 dicembre 2017





La morte di Olivia Nova ha sconvolto il mondo a luci rosse non solo per la giovane età e le circostanze misteriose, ma pure perché è la quarta attrice che scompare nel giro di pochi mesi. Il 13 dicembre scorso è morta la 31enne Yuri Luv, vittima di un’overdose di farmaci; mentre il 5 dicembre si è suicidata impiccandosi la 23enne August Ames che a detta di amici e colleghi era depressa e sconvolta dalle minacce ricevute online dopo aver rifiutato di girare un film porno con un attore gay. Infine il 9 novembre 2017 è morta durante il sonno, senza che le cause del decesso siano state successivamente ufficializzate, la 35enne Shyla Stylez.

