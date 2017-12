Lutto nel mondo del cinema: “Fino all’ultimo ha parlato di lavoro e film”. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017, sul finire, si porta via un altro grande nome del nostro tempo

Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella sua casa di via Cassia, a Roma. Produttore di numerose pellicole cinematografiche, tra quelle di maggior successo si ricorda il film western ormai di culto "Django", di Sergio Corbucci, datato 1966, a cui il regista statunitense Quentin Tarantino, nel 2012, ha reso omaggio con il suo "Django Unchained", pellicola nella quale fa la sua apparizione anche l'attore italiano Franco Nero, protagonista del film originale insieme alle altre grandi star di Hollywood. Come produttore, Bolognini lavorò anche ai film "Teorema" e "Il Vangelo secondo Matteo", di Pier Paolo Pasolini, un film rimasto nella storia e che gli procurò anche qualche grana... (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

"Il Vangelo secondo Matteo" è un'opera cinematografica diretta nel 1964 da Pier Paolo Pasolini e incentrata sulla vita di Gesù come è descritta nel Vangelo secondo Matteo. Trattando in maniera antidogmatica un argomento di carattere religioso, l'opera fece sensazione e scatenò un aspro confronto intellettuale sulla stampa, proseguendo le non sopite polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi censori che avevano condizionato l'uscita dell'episodio de "La ricotta", inserito nel film "Ro.Go.Pa.G.". (Continua a leggere dopo le foto)

Di Bolognini produttore anche "Il bell'Antonio" e "Senilità", pellicole del fratello, il cineasta Mauro Bolognini. "Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film. È stata una morte improvvisa, si è fermato il cuore" è stato il commento, all'Ansa, della figlia Carlotta Bolognini, che ha comunicato, con la voce rotta dal dolore, la morte del noto produttore cinematografico. I funerali si svolgeranno martedì 26 dicembre alle 8.30 alla Chiesa di San Pancrazio all'Isola Farnese, a Roma.

Ti potrebbe interessare anche: “Mia sorella è morta e io…”. Il dramma della star di Sanremo. L’amata cantante racconta la tremenda tragedia che ha vissuto: un lutto terribile e inconsolabile