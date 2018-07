“Raffaella? Nessuno lo sa…”. Piero Chiambretti boom: la rivelazione sulla Carrà

Intervistato da La mia passione, Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela i retroscena di quella sua prima conduzione nel 1997. Il trio di presentatori del Festival di Sanremo del 1997 era composto da: Chiambretti, Mike Bongiorno e Valeria Marini ma nessuno sa, in realtà, che in precedenza quel posto era riservato a Raffaella Carrà. Sì, co-presentatrice era stata scelta proprio la cantante bolognese che ha dovuto ritirarsi perché "nei mesi precedenti ebbe una delusione d’amore e disse di non sentirsela più’”. Intimorito dal flop, dopo un triennio di grandi successi Baudiani, la decisione del conduttore sarebbe caduta su Bongiorno che ritiene una "rassicurazione per il pubblico di Rai 1". Dopo la scelta di Mike, racconta Chiambretti, toccava quella di arruolare una valletta. La scelta della Marini sarebbe nata così. (Continua a leggere dopo la foto)



"C’era il problema delle vallette, - ha detto ancora lo showman - dovevano essere bionde e brune. Io dissi: per risparmiare prendiamone una che essendo robusta ne fa due". Chiambretti ha svelato che Raffaella Carrà doveva essere con lui al Festival di Sanremo 1997 se non fosse stato per quella storia finita male. Chi nel 1997 già era grandino, ricorderà che il festival della canzone italiana venne presentato da Piero Chiambretti, appunto, da Mike Bongiorno e da Valeria Marini.

Beh, a detta di Chiambretti, il ruolo di co-conduttrice era stato in realtà proposto alla Carrà. Ma il mal d’amore la portò a dire di no. “Disse di non sentirsela più”, ha raccontato Chiambretti. “Pensai che da solo non sarebbe stata una cosa buona. Venivamo dall’epopea di Baudo, serviva che il pubblico di Raiuno oltre a me avesse una rassicurazione, un’aspirina per tutte le malattie. Allora proposi Mike e lui rispose subito di sì”. Sempre secondo quanto raccontato dal conduttore a La mia passione, la scelta della valletta cadde, successivamente su Valeria Marini.

"C’era il problema delle vallette, dovevano essere bionde e brune. Io dissi: per risparmiare prendiamone una che essendo robusta ne fa due". Chissà se Raffaella Carrà vorrà intervenire, per raccontare come sono andate davvero le cose in quel 1997, dopo le dichiarazioni di Piero Chiambretti. Lo smoking bianco, le scarpe da ginnastica, l’imbracatura. Con due ali sulle spalle, il conduttore aprì l’edizione del 1997 del Festival della canzone guardando in faccia, alla stessa altezza, gli spettatori della piccionaia. ''La classe operaia va in paradiso, sono veramente al settimo cielo, sono attaccato a un filo perché presentare non è semplice. In questo Sanremo, il primo post Baudo parlandone da vivo, io sarò un angelo buono''.

