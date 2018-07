“Incinta?”. Tina Cipollari rompe il silenzio: la nuova vita accanto a Vincenzo

Nelle ultime settimane Tina Cipollari è tornata sulle pagine dei settimanali. Il motivo? Una presunta gravidanza. Nei giorni scorsi sono state scattate delle foto che ritraevano la celebre opinionista di Uomini e Donne in compagnia del suo ex marito, Chicco Nalli. I due erano usciti dal supermercato e, per via di alcune “rotondità sospette”, era stato lanciato il gossip. Da tempo si vociferava che Tina Cipollari avesse un nuovo fidanzato e adesso l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto sui social. Le foto sono comparse sul profilo di lui segno che hanno deciso di vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Intervistata dal settimanale Sono, la Cipollari ha raccontato di aver incontrato la sua nuova fiamma Vincenzo Ferrara per caso al mare: “Stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi. Poi ci siamo salutati davanti al super”. Ma torniamo alla gravidanza. Tina ha precisato: “Io incinta? Tutto assolutamente falso“, ha detto Tina Cipollari a Sono. (Continua a leggere dopo la foto)



E sulle recenti foto che la immortalano sorridente con l’ex marito Kiko, la Vamp ha ribadito: “L’ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al super. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono molto contenta di come lo svolge. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile“.

Insomma, la storia con Chicco è morta e sepolta: Tina ora guarda avanti e il suo futuro ha solo un nome, quello di Vincenzo. Si chiama Vincenzo Ferrara ed è un ristoratore fiorentino. I due si frequentano da mesi e qualche commentatore su un sito Internet ha evidenziato: “È da mesi che Tina viene tutte le settimane a Firenze proprio per incontrare quest’uomo, col quale stanno assolutamente insieme: atteggiamenti intimi, camminano mano nella mano, si baciano in pubblico, insomma, non si fanno assolutamente problemi a mostrarsi in pieno centro come una vera e propria coppia”.

In realtà non è poi neanche tanto un mistero: infatti, Vincenzo Ferrara, lo scorso 14 maggio, aveva addirittura pubblicato sul suo profilo Facebook un album intitolato “Io e Tina”, in cui i due sembrano quasi dei fidanzatini alle prime armi. Tina e Vincenzo – titolare di un rinomato ristorante nel centro di Firenze – stanno insieme da circa due mesi. Nell’ultimo periodo la Cipollari ha intensificato i suoi weekend in Toscana e più di qualcuno ha visto la neo coppia in giro per la città mano nella mano.

“Tina Cipollari ora sta con lui”. Scoop atomico! E ci sono pure le foto