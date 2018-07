“Così le rovinano la vita”. Cecilia non scherza: è molto preoccupata per Belen

Cecilia Rodriguez è molto preoccupata. Non per lei, che continua a vivere la storia d'amore con Ignazio Moser, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Baby Rodriguez è preoccupata per la sorella, Belen, che a suo dire è sempre più perseguitata dai paparazzi. Sappiamo bene che la maggiore dei fratelli argentini più famosi d'Italia non ha un bel rapporto con i fotografi che praticamente la seguono h24. Lei stessa non ha mai nascosto il fastidio per questa ingerenza continuata, senza tregue, e qualche mese fa, si ricorderà, c'è stata una anche una brutta lite. Belen, tornando a casa e trovando come al solito un gruppetto di fotografi appostati davanti al portone della sua abitazione, inveì contro di loro lasciandosi persino sfuggire una frase infelice contro Michelle Hunziker, che non c'entrava niente in quella storia. "Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno", disse Belu per poi scusarsi con la conduttrice svizzera con cui aveva appena condiviso l'esperienza a Striscia la Notizia. (Continua dopo la foto)



Quel giorno, come raccontato dalla stessa Belen, la rabbia e il nervosismo per quella situazione esasperante avevano preso il sopravvento. "Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono - si era sfogata la Rodriguez - Io non vivo più, mi avete rubato la vita". È passato qualche tempo da questo episodio, ma le cose sembrano non essere per nulla cambiate a detta di Cecilia.

Per la piccola di casa Rodriguez la situazione è diventata ormai insostenibile, starebbe addirittura "rovinando la vita" a Belen. Quindi l'appello alla rivista Sono. “Non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua – spiega Cecilia - Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy. I miei interventi sono stati inutili, ma vorrei che la lasciassero in pace. Questi atteggiamenti insistenti stanno rovinando la vita di mia sorella e non va bene”.

In conclusione, "vorrei più umanità: non penso di chiedere troppo", aggiunge Cecilia. Anche lei finisce spessissimo nel mirino dei paparazzi, specie da quando è uscita dal Grande Fratello Vip con Ignazio Moser, con cui l'amore prosegue a gonfie vele. Ma niente in confronto alla sorella maggiore. La vita di quest'ultima, soprattutto quella amorosa, scatena evidentemente una curiosità morbosa. Quindi i paparazzi sono onnipresenti ovunque vada. Troppo per Cecilia, che ora chiede una tregua per il bene della sorella.

