Manca poco alle nozze tra l'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, previste per il primo settembre a Noto, in Sicilia. I due hanno annunciato il matrimonio qualche mese fa, dopo la spettacolare proposta fatta davanti a migliaia di fan all'arena di Verona, lo scorso maggio, quando sulle note della canzone ''Favorisca i sentimenti'', che il cantante ha scritto e interpretato per la fidanzata, si inginocchiò per poi ricevere il fatidico ''sì''. Qualche settimana fa i due hanno pubblicato la foto delle pubblicazioni, fatte mercoledì 18 luglio nel municipio alle porte di Milano. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è infatti cresciuto a Buccinasco, non lontano dal comune di Rozzano. Lui si era presentato in municipio indossando una canotta rossa, con grande scritta gialla, mentre lei, con camicia nera a fantasia stampata. In abbinamento e in tinta con la camicia, la futura sposa stringeva in mano un grande bouquet di rose gialle. (Continua a leggere dopo la foto)





Adesso è tempo di partecipazioni. Chiara ha voluto mettere i suoi follower al corrente dei biglietti spediti agli invitati. Lo stile scelto per le partecipazioni è un pop-up, dal titolo "The Ferragnez", in cui i futuri marito e moglie si abbracciano al centro di un palmeto, sotto un romantico cielo stellato e una pioggia di fuochi d'artificio. La cerimonia si annuncia spettacolare e fuori dal comune, come dimostrano anche gli inviti pensati per l’occasione dalla fashion blogger e dal rapper, e condivisi sui social proprio qualche giorno fa.

Intanto i due si stanno godendo questa ultima estate da fidanzati in Sardegna insieme al figlio Leone, e proprio qualche istante fa hanno annunciato attraverso una diretta sul profilo Instagram dell’imprenditrice cremonese un dettaglio in più sulle nozze. Dopo l’invito tridimensionale in grande stile, i “Ferragnez” si preparano per il fatidico sì. Entrambi condivideranno il momento insieme a tutti i loro fan, che li amano e li supportano giorno dopo giorno. Anche il momento dei regali è solitamente parecchio atteso, in special modo c’è sempre la voglia di sapere chi ha regalato cosa. Tuttavia, questa volta, ciò non potrà avvenire.

Chiara e Fedez infatti hanno chiesto ai loro invitati – invece del classico regalo – di fare una raccolta fondi da destinare alla specifica causa di una persona che più ha bisogno, una sorte di beneficenza ma ad personam. E proprio per questo motivo hanno chiesto a tutti i followers di inviare loro una e-mail con le possibili cause a cui destinare il ricavato, e saranno poi loro a vagliarle e a scegliere quella più indicata per ricevere questo dono.

Chiara Ferragni e Fedez, mai visto un invito di matrimonio simile