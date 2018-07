“Fenomenale”. Come il nome del suo tour: Gianna Nannini in bikini è proprio così

Facile essere al top in bikini se hai 20 anni e di mestiere fai la showgirl. Meno facile se l'anagrafe scrive che di anni ne hai 62 e se il fisico serve a poco per riempire gli stadi. Serve la voce, la carica, la potenza, l'energia. E beh, Gianna Nannini è tutto questo. La cantante, forse unica rocker italiana e da quasi 40 anni, è stata 'pizzicata' dai paparazzi dei settimanali Novella 2000 e Chi in Sardegna, a Porto Cervo, mentre si gode una meritata pausa al mare tra una tappa e l'altra del suo 'Fenomenale tour'. E non è un caso che la rivista diretta da Alfonso Signorini 'rubi' questa parola per descriverla in costume. Gianna Nannini Fenomenale' è il titolo del servizio dedicato alla Nannini in versione sirenetta. E in effetti la cantante senese (a 62 anni, lo ricordiamo) sfoggia una forma fisica strepitosa. E si mostra sorridente e serena nelle acque cristalline della Costa Smeralda insieme a un’amica. (Continua dopo la foto)



Relax, sole e mare. Sono questi, scrive Novella, i veri ingredienti della pausa che Gianna ha deciso di prendersi tra un concerto e un altro del tour che sta portando in giro per l'Italia. Continuerà a lavorare sino alla fine di agosto, dunque appena ha un momento libero dal bagno di folla passa a quello nel mare, se può. Questa volta la Nannini, accompagnata da un'amica, ha optato per un lussuoso stabilimento di Porto Cervo.

Da anni Gianna è legata a Carla, donna che la cronaca rosa, nonostante la loro relazione duri da parecchio, ancora conosce a malapena.. Accanto a Carla, 8 anni fa, la rocker ha dato alla luce Penelope. E quando i giornalisti le hanno chiesto informazioni sulla sua sessualità, la Nannini si è limitata a rispondere così: “Sono pansessuale. Credo nell’Amore gigante come il titolo del mio disco”.

Il concerto a Golfo Aranci, prima di rilassarsi in acqua e mostrare ai fotografi un fisico invidiabile, è andato alla grande. C'erano più di 20mila persone, riporta La Nuova Sardegna, ad applaudire la sua carica. “Dagli over Sessanta cresciuti con 'Fotoromanza' e 'Bello e impossibile'. Ai quarantenni che ne hanno apprezzato la versione più romantica con 'Meravigliosa creatura” e 'Io'. Per arrivare ai ventenni che si sono innamorati del suo rock più maturo”, si legge sul quotidiano sardo.

