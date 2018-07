“Io e Romina”. La bomba estiva sulla coppia del secolo. Parla Al Bano (finalmente)

Dopo l'addio a Loredana Lecciso, Albano Carrisi e Romina Power hanno fatto impazzire il gossip nostrano. I due si stanno preparando per una nuova tappa del loro tour insieme: in una data molto speciale la coppia più amata di sempre tornerà a duettare insieme sullo stesso palco in concomitanza con un anniversario molto speciale. I due artisti canteranno sul palco di Rimini il prossimo 26 luglio ma il pensiero dei fan è corso subito al lontano 26 luglio 1970 quando Al Bano e Romina sono convolati a nozze. In preparazione a quest’occasione speciale i due si sono concessi una cena in un hotel a Milano, una cena che però non è rimasta segreta a lungo in quando la coppia è stata fotografata dai paparazzi del settimanale ''Chi'' finendo sulle pagine della rivista. Subito i fan più nostalgici hanno cominciato a sperare che quest’incontro durante il quale i due sembravano molto intimi, in realtà nascondesse qualcosa di più profondo come un ritorno di fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)



Il cantante pugliese in un'intervista a TgCom è intervenuto smentendo la voce che lo vuole vicinissimo all'ex moglie. Albano Carrisi ha negato l'esistenza di una cena romantica a Milano con la collega, di cui aveva dato notizia il settimanale Chi aggiungendo anche il dettaglio del regalo di un mazzo di rose rosse: ''Ho letto con enorme stupore di una presunta cena romantica con la mia ex moglie Romina Power, avvenuta a Milano… Oltretutto non eravamo soli, era presente un terzo commensale''.

''Solo per amore di verità tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo'', ha spiegato il cantante di Cellino San Marco che da qualche hanno ha ricominciato a girare il mondo insieme all'ex moglie Romina Power. Insomma, nessuna novità sul fronte del possibile ritorno di fiamma. D'altronde, già a fine giugno a Un Giorno da pecora su Radio 1 aveva escluso - ancora una volta - un nuovo matrimonio con l'artista americana. Quel passo lo abbiamo già fatto, è stato interessante, bello ma irripetibile''.

"Romina dice che io l'avrei ripescata? - ha spiegato ancora Al Bano - Il ripescaggio non esiste… Io consideravo la mia storia con Romina ormai chiusa definitivamente. Poi il destino a volte fa strani scherzi… Sa che c’è? Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose". Su un altro aspetto Al Bano ha invece cambiato idea: a fine anno non smetterà di cantare, come annunciato qualche tempo fa in tv. Lo ha rivelato nell'intervista concessa al settimanale Oggi.

Al Bano in Sardegna con ‘lei’. E la foto con la vip (super bona) fa il botto. Che coppia (inedita)!