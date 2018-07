“Che faccio vado?”, si è sposata lo scorso sabato, Noemi, e l’ha fatto senza perdere la sua ironia. La cantante ha detto sì a Gabriele, suo bassista e amore da dieci anni: i due si sono sposati nella Basilica di San Lorenzo in Lucina poi hanno accolto gli invitati presso il Lian Club, sul Lungotevere. Tantissime le foto che la coppia ha postato sui social: sembrano felici e contenti nel giorno più bello della loro vita. Ma, a pochi giorni da sì, è successo qualcosa che ha “sconvolto” i fan. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini sul numero di Chi in edicola il 25 luglio 2018, Noemi e il marito avrebbero litigato proprio il giorno delle nozze. Proprio durante il ricevimento. Ad avvalorare la tesi sostenuta dal settimanale di Alfonso Signorini le immagini dove la cantante, in lacrime, pare discutere proprio con lo sposo. Ma è illegale litigare il giorno del matrimonio! No, dai, ragazzi, non si può. Ma davvero è successo? Eccome. Non solo hanno discusso, lei è anche scoppiata a piangere. Continua a leggere dopo la foto

“Sembrava tutto perfetto per il sì a coronamento di 10 anni di fidanzamento tra la cantante e il suo bassista, ma durante la festa tra i due è scoppiata la lite (e anche le lacrime di lei)”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Santo cielo, ma non si può litigare il giorno delle nozze. Ci si è appena giurati amore eterno… Iniziamo bene… Come sottolinea Chi, però, pare che tra i due ci sia stato solo un fraintendimento. Continua a leggere dopo la foto

Pare che la lite si sia subito smorzata anche grazie all’intervento di un’amica. La coppia – anche per non destare la morbosa curiosità degli ospiti – ha fatto pace in breve tempo ed è tornata a godersi la vesta. Noemi era bellissima nell’abito Margherita firmato Atelier Eme. Un abito classico tutto tempestato di fiori: sembrava una vera ninfa. L'artista e il bassista sono fidanzati da 10 anni: la cantante, nei primi mesi della loro relazione, si oppose all'intenzione del bassista di suonare nella sua band. Continua a leggere dopo la foto

Noemi era convinta che mischiare vita privata e lavoro fosse controproducente. Alla fine, però, ha ceduto. "Sono dieci anni insieme ma sono volati. Ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all'insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti. Oggi si fa un po' fatica a fidarsi di qualcuno, si fanno tanti schemi. Ma ci si dovrebbe levare le maschere almeno in amore", aveva detto tempo fa intervistata da Silvia Toffanin.

