“Visto Tomaso?”. Il gesto di Trussardi per Michelle salta agli occhi: fan in estasi 

Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? Qualche settimana fa la presentatrice sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che sembra essere una conferma. E adesso il settimanale Nuovo ha rimesso la pulce nell'orecchio con uno scatto che mostra Michelle insieme al marito Tomaso Trussardi. Il settimanale di gossip ha pubblicato alcune immagini sospette in cui lei è sorridente e la sua dolce metà le tocca la pancia. Nuovo erede in arrivo? Chissà, intanto i fan scalpitano e aspettano notizie dalla diretta interessata. Come detto, qualche settimana fa alcune foto pubblicate sui social network hanno fatto ipotizzare una gravidanza. Tanti i fan che le hanno fatto domande sul suo profilo Instagram, ma lei ha negato assolutamente. “Buongiorno a tutti, io sono super felice di questo affetto che la stampa mi dà e che mi vogliono vedere sempre incinta. Anche perché io non ho mai nascosto che ne vorrei fare un altro (di figlio). Ma purtroppo devo dirvi che non sono incinta''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Certe volte la sera prima uno mangia un po’ pesante oppure che ne so, ci sono delle volte che uno non è proprio piatto. Però non sono incinta […] Comunque prometto solennemente che se dovessi rimanere incinta sarei così felice da volerlo condividere con tutto il mondo appena possibile”, ha rivelato la conduttrice di Magari sta solo aspettando il momento giusto per confessarlo a tutti? Michelle Hunziker non ha mai nascosto di desidera un bambino dal suo compagno Tomaso Trussardi e di arrivare a quota 4 figli. Così ogni pretesto è buono per supporre una sua nuova gravidanza.

Michelle Hunziker non aspetta; probabilmente dopo la lunga stagione televisiva ha solo mangiato un po’ di più. Siamo certi che Michelle felice come sarebbe di avere un bebé, annuncerebbe con tranquillità la lieta notizia. Michelle è già mamma di Sole e Celeste Trussardi, le figli avute da Tommaso. Poi di Aurora Ramazzotti, la figlia avuta dal matrimonio con il cantante Eros, finito con il divorzio a causa di una setta. Era stata proprio la showgirl a raccontare la sua storia alle telecamere di Verissimo.

"Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando però Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro". Cinque anni nella setta l’hanno allontanata dai suoi affetti: il matrimonio con Ramazzotti è finito in seguito proprio alla sua scelta di continuare a restare nella setta che nel frattempo però le impediva anche di vedere la mamma. "Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neanche con mia madre, che non ho visto per quattro anni", aveva spiegato.

“Con Tomaso…”. Michelle Hunziker, dopo le voci di crisi la foto che spiazza i fan