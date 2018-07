“Con lei!”. Giletti non si nasconde più, le vacanze ‘in love’ di Massimo

Per anni è stato uno degli uomini più corteggiati della televisione. Simpatico, intelligente, colto e pieno di fascino. Dote che non ha perso neppure quando i capelli bianchi sono aumentati e il fisico – maledetta forza di gravità – non era più quello di un tempo. Sulla sua vita privata Massimo Giletti è stato però sempre piuttosto riservato. Il popolare conduttore infatti ha due segreti entrambi ben custoditi. Il primo è il rapporto con Angela Tuccia, 38enne bellissima modella ex ereditiera di Carlo Conti, con cui fa coppia dal 2012 tra alti e bassi e qualche tira e molla e che in ogni caso, sottolinea il Tempo, è "una presenza costante" nella vita del conduttore di Non è l'Arena su La7. Di foto insieme ce ne sono pochissime, e Giletti fa di tutto per non alimentare il gossip. Il secondo segreto è "la piccola isola poco conosciuta", giura il quotidiano romano, in cui Giletti è solito andare ogni estate, lontano dai paparazzi, per "ricaricare le batterie". "Forse va in vacanza con Angela? - si chiede il Tempo - Molto probabile". (Continua dopo la foto)



Nei mesi scorsi Giletti era stato al centro delle polemiche dopo essere stato immortalato dai paparazzi in palestra mentre sembra apparentemente allenarsi per migliorare la linea con una bella sudata in sella al tapis roulant. Al suo fianco, però, un volto che non poteva proprio passare inosservato, soprattutto se in zona ci sono appostati dei fotografi: quello di Fabrizio Corona, uno dei personaggi da sempre più discussi nel panorama italiano. "Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda" ha spiegato il conduttore proprio a Chi, facendo così chiarezza sul rapporto tra i due.

Giletti ha infatti spiegato anche il motivo della giornata in palestra a fianco dell'ex re dei paparazzi, uscito da pochi mesi dal carcere di San Vittore dove era stato detenuto per un anno e quattro mesi: lo storico conduttore volveva infatti capire fino in fondo chi è Corona e per questo ha deciso di provare a calarsi nei suoi panni, osservandolo da vicino. "Per studiare Fabrizio mi sono adeguato ai suoi ritmi, notte e giorno, e l'ho seguito anche qui dove, stranamente, ritrova la serenità”.

“Quello di Corona è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop"

