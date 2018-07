“Ma è vero?!”. Cecilia Rodriguez, la notizia è gigantesca. E adesso?

Nessuno ci avrebbe scommesso un euro, agli esordi del loro amore, nato nella casa più spiata d’Italia, dalle ceneri di una love story bella ma travagliata con Francesco Monte. Parliamo naturalmente di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, beati loro, sono pronti a partire per le vacanze e la destinazione è Ibiza. A mostrare un altro scorcio della loro vita di coppia è proprio Cecilia che sembra sempre più innamorata dell'ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip, l'uomo per cui ha lasciato lo storico fidanzato Francesco Monte. Cecilia e Ignazio sembrano fare seriamente, hanno già conosciuto le loro rispettive famiglie, vivono insieme e non hanno anche iniziato a condividere le passioni l'uno dell'altra (come la bicicletta). Che siano pronti per mettere su famiglia? L'ultimo post della piccola Rodriguez qualche dubbio lo suscita, nel selfie pre vacanza infatti scrive “Tres”, ovvero tre. Per ora il triangolo è composto da lei, Ignazio e la cagnolina Aspirina, ma molti hanno pensato che potrebbe significare altro. (Continua dopo la foto)



Sotto la foto decine di commenti si sono scatenati a riguardo e c'è già chi giura che il prossimo anno Ignazio spingerà il passeggino. Nessuna risposta arriva dei due, né di conferma ma nemmeno di smentita. Che sia giunto il momento di diventare mamma e papà? Probabilmente si tratta del cagnolino di Cecilia. Ma è ovvio, di questi tempi… il gossip non si ferma. Il permesso di soggiorno è scaduto, e così la showgirl argentina Cecilia Rodriguez viene convocata in commissariato.

La sorella di Belen, che si trova da alcuni giorni sull’isola azzurra per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, stamane ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l’ha invitata a seguirli. Era stato il direttore di “Chi” Alfonso Signorini, nel corso di una diretta web da Capri, a rivelare il particolare del permesso di soggiorno scaduto.La polizia questa mattina ha deciso di approfondire la notizia, che nel frattempo stava circolando in rete.





Cecilia Rodriguez ha seguito gli agenti in commissariato. Qui, da un controllo al terminale operato dal personale dell’ufficio stranieri, è emerso che effettivamente il permesso di soggiorno risultava scaduto da alcuni mesi. La showgirl è stata pertanto invitata dai poliziotti di Capri a recarsi quanto prima alla Questura di Milano, competente per territorio, per regolarizzare la sua posizione. E che un ipotetico figlio, con tanto di matrimonio, servisse proprio a “aggiustare” questa annosa questione?

