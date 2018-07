Sono 24 anni e mezzo che Ylenia Carrisi è scomparsa. Era il primo gennaio 1994 e la figlia di Al Bano e Romina Power scomparve a New Orleans. Quella fu l’ultima volta che i suoi genitori parlarono con lei. Poi il silenzio totale. Il vuoto. La disperazione dei genitori di fronte all’impotenza assoluta della scomparsa. La storia di Ylenia Carrisi è sempre stata molto misteriosa. Ma ora, a 24 anni e mezzo dalla scomparsa, arriva un indizio bomba, indizio che fa pensare che la ragazza sia ancora viva. "Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna - scrive il settimanale Sono, che ha ripreso la rivista tedesca Frau Aktuell -, ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso. In passato erano già trapelate notizie simili, come quando furono diffusi dei rumors sulla presenza della figlia di Al Bano e Romina Power in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona". Il primo sospettato è stato il compagno e musicista di strada Alexander Masakela, ma non ci sono mai state prove sufficienti per incriminarlo. Continua a leggere dopo la foto

Intanto Al Bano si è convinto che ormai la figlia sia morta. Nel 2013 ha persino presentato al tribunale di Brindisi un’istanza che ne dichiara la morte presunta. Ma la sua ex moglie, invece, è certa che non sia morta. Romina sente che Ylenia è ancora viva. E ora, secondo quanto riportato dal magazine tedesco che ha confermato l’ipotesi del detective, sembrerebbe avere ragione. Ma Ylenia Carrisi è davvero viva? Vive davvero in Germania. Continua a leggere dopo la foto

Ricordiamo che due giorni prima di svanire nel nulla Ylenia ebbe un duro scontro con suo padre. Era il 30 dicembre del 1993 mentre 31 dicembre telefonò a sua madre. A differenza di quanto avvenne nella chiamata telefonica ad Al Bano, Ylenia riuscì a conversare tranquillamente con sua madre, rassicurandola di star bene. La notte del 31 dicembre la ragazza misteriosamente sparì. Ora, però, si riaccende la luce della speranza. Sapete come ha reagito Romina? Continua a leggere dopo la foto

Quando lunedì 23 luglio il magazine tedesco ha annunciato la possibilità che la ragazza viva in Germania, Romina non ha commentato. Attualmente è in vacanza con le amiche e con il cagnolino Daisy a Malta in attesa di riprendere il tour il prossimo 26 luglio a Rimini con l'ex marito. A giudicare dalle foto che posta, non sembra preoccupata, anzi sembra rilassatissima e felice. È la speranza che le dà questa nuova luce?

La bomba del secolo: Al Bano e Romina beccati “a farlo” nel cuore della notte. Le immagini parlano da sole