Da quando Al Bano e Romina Power si sono lasciati, la “felicità” non è più la stessa cosa. Prima bastavano un panino e un bicchiere di vino. Adesso che loro non sono più una cosa sola, niente sembra bastare per raggiungere l’agognata felicità. Però, un po’ di quella felicità è stata riassaporata quando Al Bano e Romina hanno cantato di nuovo insieme durante un concerto in occasione del 50° anniversario di matrimonio dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini. “Felicità” è stato proprio uno dei brani scelti dalla coppia. Mentre cantavano, lui si è avvicinato a lei, l’ha guardato come lui ha guardato solo lei invita sua e le ha cinto i fianchi. Per un attimo tutti gli amori che si sono “intrufolati” in mezzo al loro sono spariti ed è sembrato di tornare tanto tempo indietro. I fan, quando hanno assistito alla scena, si sono emozionati e, per un attimo, hanno sperato che tra i due si sia riaccesa la fiamma dell’amore. Tutti fanno il tifo per loro. Soprattutto dopo il bacio a Genova e l’addio ufficiale del cantante di Cellino San Marco a Loredana Lecciso. Continua a leggere dopo la foto

Ma che sta succedendo tra loro? C’è davvero un riavvicinamento? Certo, tutti lo desideriamo. Se tornassero insieme, avremmo la conferma che le cose belle non succedono solo a Cenerentola e Pretty Woman, avremmo la conferma che anche nella vita reale possono succedere i miracoli. Per vedere se il miracolo accadrà davvero, bisogna aspettare il 26 luglio. E perché? Perché il 26 luglio è il loro anniversario di matrimonio… E bisogna vedere se faranno qualche riferimento. Continua a leggere dopo la foto

Quel che giorno Al Bano e Romina, tra l’altro canteranno ancora insieme a Rimini. Se tutto fosse andato come doveva andare, i due avrebbero festeggiato 48 anni di matrimonio. “Ridere con Al Bano fa bene alla mia salute”, ha detto poco tempo fa Romina che, in effetti, ultimamente, appare più in forma e felice che mai. Ma non è che davvero il riavvicinamento è cosa reale? Beh, le foto che usciranno sul numero di Chi di mercoledì 25 luglio sono una bomba.

Già perché i paparazzi di Signorini hanno pizzicato Al Bano e Romina nel cuore della notte lo sapete a fare che? I due, dopo la festa dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, sono stati avvistati a cena da soli. Ma sapete qual è il bello? Mentre tornavano verso l'hotel (lo stesso per entrambi), lui ha regalato a Romina un mazzo di rose rosse. Hai capito? Un gesto affettuoso che va oltre il semplice affetto? Speriamo tutti la stessa cosa.

