“Con Tomaso…”. Michelle Hunziker, dopo le voci di crisi la foto che spiazza i fan

Era la prima serata del Festival e Michelle, appena aveva visto il marito in platea, si eralanciata in una dedica: "Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo. Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei!". E poi gli ha stampato un bacio sulle labbra. Settimane dopo quella manifestazione di affetto considerata da molti esagerata, Tomaso aveva commentato così: "È stato emozionante, poi quando è scesa a baciarmi io ho dovuto fare 200 selfie delle 12 pause di Sanremo, quindi da una parte l'ho ringraziata, dall'altra l'ho maledetta, anche se sono stato contento". Sembrava tutto perfetto poi erano arrivate le voce di crisi rilanciate dal settimanale Nuovo. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla rivista, "a pesare sull'armonia di coppia sarebbe il temperamento aperto della conduttrice, opposto a quello, riservatissimo, del manager che viene da una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo". E di fatto, sempre Nuovo, aveva aggiunto che le malelingue parlavano di una "rottura" nel breve periodo. (Continua dopo la foto)



"Non dureranno a lungo", avrebbe detto qualcuno. Non è finita. Sempre lo stesso magazine parlava di un episodio che avrebbe turbato Tomaso: "Non è un mistero che il rampollo non abbia gradito la recente scenetta all'Ariston, quando la moglie lo ha baciato davanti a dieci milioni di telespettatori dopo averlo ricoperto di complimenti". Alle voci di crisi della coppia riportate da Nuovo, tuttavia, avevano risposto le foto della rivista Chi, che rivelavano invece uno scenario opposto.

Un'intesa sempre più forte tra Trussardi e la Hunziker, fotografati mentre tutti sorridenti giocavano con le figlie in compagnia anche di Aurora. Le voci però erano tornate e Michelle ha provveduto subito a sistemare le cose. I tanti impegni lavorativi lasciano poco spazio, ma appena possibile Michelle Hunziker e il suo Tomaso Trussardi fanno di tutto per passare del tempo insieme a Celeste e Sole, le loro due bimbe. La showgirl di origine svizzera, dopo una gita sul lago di Garda, ha pubblicato su Instagram Stories.

Un selfie in auto insieme al marito: «Buongiorno! Ancora insieme!».Successivamente, sempre su Instagram Stories, Michelle ha anche mostrato un disegno, con tanto di firma, della piccola Sole. Un calcio alle voci di crisi insomma. Palla al centro.

