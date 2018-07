“Ah però!”. Paola Ferrari, addio biondo: la conduttrice cambia look e sembra un’altra

Nell'appuntamento di Non Disturbare condotto da Paola Perego trasmesso ieri in seconda serata su Rai 1, Paola Perego ha potuto incontrare e confidarsi con Paola Ferrari, giornalista e volto dei programmi sportivi in Rai. I racconti d'infanzia, i pettegolezzi d'amore ma anche i segreti più personali sono stati al centro dell'amabile chiacchierata. La famosa conduttrice, per anni alla guida del programma ‘’Novantesimo minuto’’, è appesa in forma smagliante e con un nuovo look. Paola Ferrari ha abbandonato lo storico ‘’biondo platino’’ che l’ha contraddistinta in questi anni per un castano chiaro con riflessi ramati. La conduttrice si è mostrata in perfetta forma, con un abito che metteva in bella vista le gambe. Addio biondo, insomma, la conduttrice ha deciso di ammorbidire un poi i tratti con un colore più armonioso che ben si sposa con i suoi lineamenti. Durante l’intervista ha ripercorso il terribile periodo della malattia: il cancro al viso. (Continua a leggere dopo la foto)



Per questo motivo la conduttrice si è dovuta sottoporre a diversi interventi di chirurgia estetica, ma ha sempre rispedito al mittente le accuse che molti dei telespettatori le hanno fatto in questi anni. Durante l’intervista con Paola Perego, la Ferrari ha lanciato qualche frecciatina a due colleghe: Belen Rodriguez, showgirl argentina impegnata durante i Mondiali di Russia 2018 nel programma Mediaset ‘’Balalaika’’ e Diletta Leotta, giornalista sportiva recentemente passata da Sky Sport a Dazn.

"Bella, furba, ricca. - ha detto della Rodriguez, impegnata durante i Mondiali nel programma Balalaika - o l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questo tipo assolutamente priva di ogni goccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava (…) Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria". E su Diletta Letto ha detto: “Diletta Leotta? È esattamente il contrario di quello per cui ho sempre lottato, è estremamente vistosa e punta molto su quello, ma è brava e simpatica. Lei è stata furba perché è brava ma gli uomini l’hanno messa lì per un altro motivo e lei li ha fregati“.

Nel 2014 Paola Ferrari si è dovuta sottoporre a un intervento per asportare un carcinoma al viso. E in molte foto, che la ritraggono a volte anche in maniera impietosa, si possono vedere i segni della sua battaglia. ’’È infido, come purtroppo molti tumori. - aveva raccontato la conduttrice dopo l’intervento - Mi hanno dato più di 40 punti. Alle donne voglio dire di non aver paura perché ci sono chirurghi bravissimi anche dal punto di vista estetico. Fate attenzione al sole e fatevi vedere se avete dei dubbi. Diamo sempre fiducia ai nostri medici’’.

“Io rifatta? Guardate qui”. Paola Ferrari da urlo: Striscia la Notizia le dà della ‘ritoccata’ e lei pubblica una foto da giovane (pazzesca)