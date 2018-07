L’avete più vista? Aurora Betti è cambiata: com’è oggi la ex di Temptation Island

Quando hanno partecipato a “Temptation Island” stavano insieme da 8 mesi. Gianmarco valenza e Aurora Betti sono stati due volti chiacchieratissimi del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e ''Uomini e Donne''. Durante quell’edizione di Temptation Island, (era il 2015) Aurora decise di lasciare Gianmarco per conoscere uno dei tentatori single presenti nel suo villaggio. Tra vari tira e molla, sempre seguiti dal gossip nostrano, i due hanno deciso di chiudere la storia. Aurora è stata fortemente criticata per il comportamento tenuto nei confronti del suo ex fidanzato. In molti l’hanno accusata sui social di essere stata poco rispettosa. E a distanza di anni la ragazza è voluta tornare sull’argomento, rivelando sui social quanto abbia sofferto: “A Temptation Island ho ricevuto un fiume di commenti negativi e di appellativi imbarazzanti. Avevo solo 21 anni, e se fossi stata un pochino più fragile, probabilmente mi sarei tolta la vita. Mio padre non dormiva la notte.” Rivelazioni che molti di noi avevano già avuto modo di verificare con i propri occhi. Si ricordano, infatti, tutte le offese mosse nei confronti di Aurora dopo l’epilogo del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Partendo dall’attacco mosso da Costantino Della Gherardesca negli scorsi giorni contro Chiara Ferragni e Fedez (di cui vi abbiamo parlato QUI), Aurora si è lasciata andare a una lunga riflessione a mezzo Instagram: ''C’è un accanimento inspiegabile e insensato nei confronti di chiunque si possa attaccare, da persone che fanno un programma, si trovano in un contesto che non hanno mai visto, persone che hanno a loro volte fatto un programma tanti anni fa o comunque persone che, diciamo, sono personaggi pubblici. Io ho letto un tweet – non mi ricordo di chi fosse, mi è apparso sulla home di Instagram – che scriveva così: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto e goduto durante il concepimento!“. Come si fa a scrivere una cosa del genere?''.

E ancora: ''Questo ora non è uno sfogo per me o per quello che è successo a me, così come non è uno sfogo per chi pensa male, ma uno sfogo per chi scrive e attacca le persone senza conoscerle. E’ per chi pensa che quello che succede in televisione è tutto, quando ognuno nella propria vita ha sbagliato, poi gli errori si fanno. C’è chi sbaglia prima, c’è chi sbaglia dopo, ma nessuno giustifica quello che fate''. La giovane ha fatto questa dichiarazione contro i cyber bulli, portando a conoscenza tutto ciò che ha subito lei in passato. Per tale ragione ha condannato certi atteggiamenti tenuti da persone, che usano il web per sfogarsi, prendendosela con della gente, che nemmeno ha mai avuto modo di conoscere.

Archiviata l’esperienza a Temptation Island – e soprattutto terminata la storia con Gianmarco Valenza – Aurora Betti ha lasciato Latina, la città dove si era trasferita per amore, ed è tornata in Abruzzo. Nel 2017 la ragazza di Pescara è felicemente diventata mamma di un bellissimo bambino. Aurora aveva annunciato la gravidanza mostrando l’ecografia del feto e con un lungo post, una dichiarazione d’amore per un figlio, il primo della coppia “desiderato tanto dal primo giorno in cui abbiamo fatto l’amore”.

Vi ricordate di Gianmarco Valenza? Dopo l’esperienza a Temptation Island era finito sul trono di Uomini e Donne diventando uno dei bersagli preferiti di Tina Cipollari che mai aveva creduto alla sua buona fede