Povero Andrea Iannone: sta vivendo un momento davvero critico. È vero, la pausa di riflessione con Belen Rodriguez è finita e i due sono tornati felicemente insieme. Beh, proprio felicemente non si può dire… Però sono tornati insieme. Solo che ora lui, che era felicissimo di essere tornato con la sua bella, sta per prendere un’altra batosta colossale. Già perché, mentre lui era impegnato in Germania con il Moto Gp, sapete che combinava Belen ma soprattutto con chi se la stava spassando? Bomba. Anzi, bomba atomica. Belen è stata pizzicata a Formentera nientemeno che con il suo ex. Quando le foto hanno iniziato a circolare, tutti hanno pensato la stessa cosa, la più banale, la più scontata. Ma anche la più plausibile: sono tornati insieme. Il settimanale Spy ha dedicato la copertina a questo momento “epico” e sembra che le cose precipiteranno a breve (sempre che non siano già precipitate). Comunque no, l’ex della Rodriguez non è Stefano De Martino… Continua a leggere dopo la foto

L’ex con cui l’argentina è stata pizzicata sulle spiagge di Formentera è Marco Borriello. I due hanno trascorso in compagnia delle rispettive famiglie una giornata insieme: prima sono stati al noto ristorante sul mare Juan y Andrea dove si sono incontrati in compagnia di amici e amiche, poi mare. Al ristorante Belen era con mamma Veronica, con Santiago e con l’amico Pietro Tavallini. Borriello, invece, era con il fratello Piergiorgio la nipotina e la modella Maryna. Continua a leggere dopo la foto

Dopo il pranzo la ciurma è salita a bordo di un gommone e tutti hanno raggiunto le rispettive barche. Ma quindi questo può essere considerato un ritorno di fiamma? No. Quella tra Belen e Borriello è solo amicizia: la showgirl e il fratello dell’ex – Piergiorgio – sono molto amici e quindi hanno deciso di trascorrere un giorno di vacanza insieme. Quindi Borriello può dormire sonni tranquilli: Belen non è tornata sui suoi passi… Ora però sorge un dubbio: Iannone sapeva che Belen si sarebbe incontrata con Borriello?

Sembrerebbe di sì. O almeno questo è quel che ha detto. E comunque, tanto per mettere i puntini sulle i, mentre era in Germania, su Instagram Iannone ha scritto: “Sono fidanzato con Belen”. Lo avrà fatto in un momento di gelosia? Oppure perché voleva che chi doveva intendere intendesse? Bah… Intanto Belen si gode le ferie tra una registrazione di Tu si que vales (sono iniziate il 17 luglio) e un’altra.

