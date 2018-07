Da quando è uscito dal carcere non si può certo dire che Fabrizio Corona abbia fatto annoiare i giornali in questi mesi, tra una notizia e l'altra. Ora, l'ex re dei paparazzi è tornato a parlare di sé e della sua complicata storia in un'intervista rilasciata a Chi dove, al solito, non si è risparmiato: dagli istinti sessuali in prigione al rapporto, anche intimo, con la fidanzata, Silvia Provvedi. E poi c'è Instagram, il social più diffuso dai vip che Corona ha ricominciato a usare. Ed è lì che tra le tante foto condivise spiccano quelle di Carlos Maria, il figlio ormai 16enne che Fabrizio ha avuto da Nina Moric. “È un bambino 'plusdotato' a livello intellettivo, va benissimo a scuola – diceva pochi mesi fa Corona nel salotto di Verissimo - Ha 16 anni e il sabato non esce ma legge filosofia, come i libri di Karl”. L'ex re dei paparazzi ha provato a descrivere anche la sofferenza che ha provato quando ha visto negli occhi di suo figlio il dolore per il suo arresto: “È stata una scena pietosa, vergognosa, potevano evitarsela. Mio figlio ha subìto un trauma che non scorderà mai più”. (Continua dopo la foto)



Ce lo ricordiamo bambino, ma come detto Carlos Maria è un adolescente. Un ragazzo che pur essendo nato 'con la camicia' crescendo ha dovuto fare i conti con problemi e sofferenze devastanti: la separazione dei genitori (avvenuta nel 2014, ndr), l'arresto del padre, il distacco dalla madre quindi l'affidamento alla nonna, l'esposizione mediatica. Ma ora la tempesta sembra essere passata. Papà Fabrizio è tornato e come scrive Gioia insieme hanno potuto vedere la finale dei Mondiali di calcio (tifavano Croazia, ndr).

Sono diverse le foto social con Carlos che Fabrizio condivide sul suo profilo Instagram e non si può non notare che più cresce più gli assomiglia. Praticamente è la sua miniatura. Labbra carnose, carnagione scura: ma vedete anche voi che sono due gocce d'acqua? Del carattere non sappiamo nulla, chissà se ha preso anche quello dal papà. Per ora si sa che Corona Junior vive ancora con nonna Gabriella, ma finalmente adesso può godersi anche il padre.





"Finalmente Carlos potrà avere un punto di riferimento maschile. Un padre, una figura che ogni bambino, ogni vita dovrebbe avere. Potrà, spero, fare affidamento su di lui. Spero che Fabrizio torni o continui a essere un suo pilastro. Affettivo, umano”. Parole di mamma Nina, che soffre molto e spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell'aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna paterna. A maggio scorso la modella croata si era sfogata sulle pagine di Chi: “Persino Fabrizio ha detto: 'Lasciate Carlos a Nina, è una buona madre'. Mi conosce e ritiene che nostro figlio debba tornare da me".

"Il sesso? In carcere è iniziato un incubo". La dura confessione di Fabrizio Corona