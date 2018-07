Problemi in vista a casa Rodriguez. Ne è sicuro il settimanale Chi, che pubblica un'indiscrezione che riguarda i fratelli argentini più famosi in Italia. È 'risentita', in realtà, anche se cambia il soggetto, perché solo poco tempo fa era già successo un fatto analago. Ricordate la questione permesso di soggiorno scaduto? A inizio estate Cecilia Rodriguez era stata convocata in questura a Capri per via del suo permesso di soggiorno non più in regola. A dare la notizia, in maniera quasi ingenua, ci aveva pensato lo stesso Alfonso Signorini che, in una puntata della sua serie web Casa Signorini, trasmessa in diretta dall'isola per l’evento Vip Champion 2018, aveva svelato il problemino della sorella di Belen e Jeremias facendo anche una battutina: “Ora dovrai tornare in Argentina a raccogliere le banane”. Una 'soffiata' che deve essere arrivata alle forze dell'ordine, che avevano poi convocato la ex gieffina. E Signorini, poi contattato dal Corriere della Sera: “Mi hanno detto che lunedì alle 9 Cecilia dovrà presentarsi in via Fatebenefratelli a Milano per rinnovare il permesso. Se serve, l'assumo io come badante”. (Continua dopo la foto)



Per giorni non s'è parlato d'altro, poi Chechu aveva chiarito e messo un punto alla questione: “Io sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana. Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po’ di problemi, ma scade tutti gli anni". Le battutine, però, sono proseguite anche dopo le spiegazioni di Cecilia e la maggiore dei fratelli non le ha prese bene.

Giusto qualche settimana fa, durante Balalaika, uno del trio della Gialappa's band ha ritirato fuori la questione in diretta tv: “Pensavo che solo la sorella di Belen potesse girare senza passaporto”, ha detto e Belen è 'saltata'. “Non era il passaporto, ma il permesso di soggiorno. Si è dimenticata di rinnovarlo”, ha replicato stizzita, evidentemente nervosa, come hanno fatto notare gli utenti di Twitter. Tutto finito ora? Non proprio, perché ecco che arriva la bomba di Chi.

Cecilia ha rinnovato il permesso di soggiorno, tutto ok. Per lei, però. I problemi ora sorgerebbero per il fratello Jeremias, stando a quanto riporta il settimanale diretto da Signorini. “Dopo Cecilia Rodriguez, che ha avuto problemi col permesso di soggiorno scaduto – fa sapere Chi - la questura di Milano ha convocato un altro membro della famiglia Rodriguez: Jeremias, fratello di lei e di Belen. Problemi in vista? Speriamo che l’Argentina sia ancora lontana…”.

