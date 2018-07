“È Ilary! Guardate che fa”. Lady Totti beccata così. Raffica di foto per lei

La famiglia Totti si diverte a Sabaudia, il mare di famiglia. Da qualche settimana papà Francesco, mamma Ilary e i figli Christian, Chanel e la piccola Isabel sono partiti per la volta della località marittima laziale, da sempre graditissima meta della famiglia dell'ex capitano giallorosso. Concluso il programma Mediaset sui Mondiali, Balalaika, condotto da Lady Totti insieme al conduttore Nicola Savino e alla showgirl argentina Belen Rogriguez - anche se i risultati Auditel del programma non sono stati eccezionali - Ilary si gode le vacanze insieme alla famiglia. E come ogni mamma che si rispetti anche la Blasi non è immune allo shopping e alle spese per la casa. In tanti fanno acquisti al mercato ma siamo abituati a immaginare le vip in grandi boutique o almeno indossare solo marchi famosi e non di certo l’intimo scelto sulle bancarelle. Durante le vacanze a Sabaudia, invece, Ilary Blasi sembra gradire anche lo shopping low cost. Tra un bagno di sole e il pieno di relax rientrano anche le passeggiate tra le bancarelle in compagnia della sua mamma. (Continua a leggere dopo la foto)



Ilary è stata paparazzata dal settimanale Chi nel numero in edicola mentre sceglie biancheria intima tra le bancarelle della famosa località di mare. Negli scatti rubati, l'ex letterina di ''Passaparola'' viene immortalata mentre fruga tra gli slip e, dopo un'accurata ricerca, trova quello che fa per lei: un reggiseno color carne, lontano anni luce dai "balconcini" glamour e costosissimi. Scelto il capo da acquistare, la Blasi paga il dovuto mentre mamma Daniela da un'altra bancarella la chiama per avere un consiglio su panni e asciugamani.

Ilary Blasi sembra adorare fare shopping al mercato. Nella classica busta bianca c’è più di un acquisto e lei sfoggia la sua semplicità tra la gente che sembra non riconoscerla. Di certo la signora Totti con questi acquisti tra le bancarelle raggiunge vette alte di simpatia e popolarità. Intanto, sullo stesso magazine diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola questa settimana c’è anche Elisabetta Canalis che fa acquisti al mercato.

La showgirl, che da anni si è trasferita a Los Angeles, negli Stati Uniti, per seguire il marito, il chirurgo Brian Perri, è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre passeggia tra le bancarelle della spiaggia insieme alla mamma. La Canalis si trova in Sardegna, sua terra natia, insieme alla famiglia e non perde occasione per rovistare nel mercatino low cost. Spesa low cost ma piena di soddisfazione perché tra i banchetti del mercatino ha trovato il panama bianco che desiderava, l’accessorio che non può mancare in spiaggia. E brava Eli!

“Io e Belen…”. Ilary Blasi svela quel segreto “proibito” che la lega alla Rodriguez. Le parole della signora Totti stupiscono e sollevano un dubbio enorme