È ovvio che non saremo in pace finché Stefano De Martino sarà single. O meglio. Se da un lato il saperlo libero, ci dà serenità (prima o poi lo incontreremo e lo conquisteremo), dall'altra ci fa mette addosso quell'ansia che proviamo solo quando sappiamo che nel freezer ci sono i gelatini al cocco e non siamo serene finché non sono finiti. Però Stefano continua a sostenere di essere single. Ma come è possibile che non riesca a trovare una donna che lo faccia felice? E soprattutto: come mai ancora non abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in lui? A ogni modo, brutte notizie per tutte le fan di Stefano. Pare che l'ex marito di Belen si sia fidanzato. E stavolta chi sarebbe la "fortunata"? Vi diciamo che l'indiscrezione è partita dal settimanale Nuovo che lo ha paparazzato a Ibiza in compagnia di una bellissima donna che, ovviamente, conosciamo molto bene. I due sono stati pizzicati mentre uscivano insieme dalla stessa villa e, secondo fonti certe, dormirebbero anche insieme, sempre in quella villa là.

Inoltre i due sono stati pizzicati insieme a fare shopping, proprio come fanno le coppie. Inoltre sembra che lei abbia anche un ottimo rapporto con Santiago e questa suonerebbe tanto come una conferma. Ma insomma chi diavolo è questa presunta fidanzata di Stefano De Martino? Forse farete fatica a crederlo ma stiamo parlando ancora di lei… Quella che fino a qualche giorno fa, aveva giurato che tra lei e Stefano ci fosse solamente un'amicizia.

Ovviamente stiamo parlando di Gilda Ambrosio. Ma come? Davvero ancora lei? Proprio così. E allora sorge il dubbio che quando ha dichiarato di essere solo amica di Stefano, stesse cercando di portare fuoripista tutti i gossippari. Lo sappiamo, Stefano De Martino è uno che tiene molto alla sua privacy e che non ama raccontare ai quattro venti i fatti suoi… Però forse esagera un po' no? Non è che per caso, da buon napoletano, è solo scaramantico? Potrebbe essere un'ipotesi.

"Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la' persona? Che però non è il tuo fidanzato", aveva detto Gilda poco tempo fa. Mentre, di recente, il settimanale Chi gli aveva attribuito un flirt con Cristina Buccino: "Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando". Quale sarà la verità? Non sarà mica che Stefano sta facendo tutto questo solo per far ingelosire Belen e farla tornare da lui? In giro si dice anche questo…

