Ragazzi, questa è la bomba delle bombe. Una notizia succulenta che richiede un po’ di attenzione. A noi si sono drizzati i capelli, chissà come reagirete voi quando saprete tutto. Il gossip riguarda uno dei personaggi più in vista di Uomini e donne. Sì, esatto, Tina Cipollari. Ma sapete quale indiscrezione gira sul suo conto? Pare che la storica opinionista del programma della De Filippi sia incinta! Sì, incinta a 52 anni. A lanciare lo scoop è il settimanale Nuovo che, alla Cipollari, dedica la copertina. Ed è proprio dalle immagini pubblicate da Nuovo che si nota quella pancia sospetta… Ma dai! Ma veramente la Cipollari è incinta? Forse sì. E la pancia non è l’unico indizio. Ecco gli altri: il suo riavvicinamento con Kikò Nalli. Molti pensano che i due si siano riavvicinati proprio per via della gravidanza di lei. Ma non è tutto: la Cipollari indossa ultimamente abiti larghi che camuffano e nascondono le forme del corpo. Non è che ultimamente li indossa per nascondere la pancia? Continua a leggere dopo la foto

Un altro indizio potrebbe essere la fascia che Tina mette in testa per coprire la ricrescita dei capelli. Lo sapete, no, che le donne incinte non possono fare la tintura? Insomma è in arrivo un fiocco (rosa o azzurro?) a Uomini e donne? E chi lo sa… Magari è solo una bufala. Magari abbiamo viaggiato troppo con la mente e abbiamo fatto ragionamenti troppo contorti. Aspettiamo conferme o smentite dai diretti interessati. Intanto una cosa è sicura… Continua a leggere dopo la foto

La separazione non ha rovinato il rapporto tra la Cipollari e Nalli: “Siamo una coppia separata che ha tre figli e abbiamo un bellissimo rapporto. Lui è un bravissimo padre ed entrambi ci teniamo moltissimo al nostro ruolo di genitori” ha dichiarato lei qualche giorno fa attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine. I due sono talmente uniti dall’amore per i figli che hanno deciso di partire per una vacanza tutti insieme. Continua a leggere dopo la foto

Dove andranno? Ancora non si sa. Ma è sicuro che il viaggio si farà. L’anno scorso sono stati in Grecia, mentre per l’estate 2018 è ancora tutto da decidere. Due settimane per ritrovare la serenità di un tempo? Chi lo sa. Tutto può succedere. Anche di restare incinta a 52 anni… Aspettiamo con ansia di saperne di più… Voi che ne dite? Tina è davvero incinta?

