Dopo la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno ha messo fine al suo matrimonio con Sebastiano Lombardi. Complice l'estate, un anno fa, ha conosciuto a Formentera il suo attuale fidanzato, l'imprenditore Marcello Corso con cui la showgirl sta trascorrendo gran parte delle sue vacanze. Lei, 42 anni, Marcello, 38, hanno festeggiato il primo anno d'amore. La coppia si è scambiata parole bellissime sul social: "Tutto è cominciato qui, ti amo 17.07.2017. #isla #formentera #celmarlo #noi #17072017 #vogliadiLei #farfallenellostomaco #me17", ha scritto Marcellino accanto a uno scatto che lo ritrae in spiaggia a Formentera insieme all'ex gieffina vip e conduttrice. Anche Elenoire ha voluto scrivere una dedica per il suo uomo: ''365. Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. #elenoire #casalegno #love #choosethebestfucktherest @marcellino ph. @m.a.z.u".



Imprenditore, 38 anni (quattro in meno rispetto alla Casalegno), Marcello Corso ha un locale a Formentera, meta di vacanza per molti personaggi del mondo dello spettacolo nostrani, e si divide tra la Spagna e Milano. L'ufficializzazione della storia con Elenoire è arrivata a settembre, alcuni mesi dopo la rottura di lei con il direttore di Rete4, a cui è stata legata per due anni. La separazione dal marito Sebastiano Lombardi, la conduttrice, l’ha resa pubblica il 22 aprile del 2017, con un comunicato ufficiale: ''Dopo 2 anni e 9 mesi il mio matrimonio è finito'', aveva fatto sapere.

''Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore'', aveva detto a Verissimo. ''Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente. Una crepa che pian piano è diventata sempre più profonda: ''Ci sono stati momenti di sofferenza, di dolore'', aveva aggiunto, ''Questo è un periodo (era la primavera del 2017) in cui sto metabolizzando, diciamo che il peggio è passato. La notizia è emersa adesso, ma in realtà era da tanto tempo che le cose tra me e Sebastiano non andavano''.

In mezzo c’è stata la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip: ''Ho vissuto il reality come un percorso, è stata una pausa da tutto e mi ha permesso di entrare in contatto con la parte più profonda di me stessa, senza distrazioni''. La bionda showgirl e il manager si sono sposati il 18 luglio 2014 con rito religioso a Manerba, sul Lago di Garda: "Ho deciso di sposarmi perché ho fede in Dio e credo nel valore del sacramento, ma la nostra relazione era già matura e solida. Dopo il matrimonio non è cambiato nulla", aveva detto Elenoire Casalegno in un'intervista al magazine Vanity Fair.