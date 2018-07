Avvicinamenti, distanze, amore, separazione e infine ancora passione. Quella di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sembra una di quelle storie d’amore scritte da qualche sceneggiatore dei primi del ‘900 per il cinema hollywoodiano. Ma non siamo sulla Sunset Boulevard e qui di “finto” c’è poco e niente. Quella tra Matteo ed Elisa sembra una love story autentica e per certi versa anche assai invidiata. Da una parte lui, uomo simil-rude nonché cinico calcolatore, dall’altra lei, donna dai principi che furono sempre attenta a non sovrastare l’aura del compagno, anche se ne giova standone all’ombra. Poi ci sono gli scoop, le “corna” come le ha definite qualcuno (come dimenticare quel bacio all’avvocato Matteo Placidi a Ibiza), il riavvicinamento pre-campagna elettorale, la schiacciante vittoria dopo le votazioni del 4 marzo, la formazione del governo e lo storico patto col Movimento 5 stelle di Di Maio e Grillo. Insomma, è stato un anno complicato e lungo quello di Elisa Isoardi e Matteo Salvini. (Continua dopo la foto)



Ma non è finita qua, a fine giugno, il settimanale di Alfonso Signorini pubblica le foto che mostrano Elisa e Matteo al mare insieme, con i due figli del vicepremier. E aggiunge che a breve i due dovrebbero tagliare un prestigioso traguardo, quello della convivenza. Il nido d'amore già scelto è la città eterna, Roma. Una notizia che ovviamente riguarda la vita privata del ministro e della compagna ma che, con le attenzioni dei giornali tutte puntate sui due, è rimasta segreta davvero per poco. Poi quel post sospetto della Isoardi sul profilo Instagram che ha allarmato tutti: “Ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo”.

Inutile dire che la frase sibillina ha scatenato nel giro di poche ore, tutta la rete, che si chiedeva se la relazione con il vicepremier Matteo Salvini fosse già arrivata al tramonto. “Se era un grande amore dovevi restare al suo fianco.... Soprattutto ora che ha parecchia gente contro.... Serviva per un posto in Rai? Lui è un uomo in gamba e a mio parere anche un bell’uomo..... Ci hai perso tu se ti riferisci a lui”, commenta un utente. “Secondo voi è lei a lasciarlo solo? O viceversa?”, si chiede un altro.

Ora però la svolta ed è ancora Alfonso Signorini a firmarla: "Matteo Salvini e la sua futura moglie hanno preso casa vicino a Palazzo Chigi". Alfonso Signorini si spinge dove nessuno si era spinto. Nel comunicato stampa del nuovo numero di Chi, si parla di imminente matrimonio tra il vicepremier e la conduttrice. È la prima volta che viene utilizzato "futura moglie" parlando di Elisa Isoardi. Il direttore di Chi ci ha azzeccato? Stremo a vedere.

