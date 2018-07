Ad accorgersi per primi di un “ritorno di fiamma” o di qualcosa di “davvero molto sospetto” era stato il settimanale Chi che aveva beccato i due super chiacchierati dell’estate Andrea Damante e Giulia De Lellis, da qualche parte, insieme. Solo indiscrezioni per i due amatissimi ex protagonisti di Uomini e Donne che avevano bruscamente interrotto la loro relazione diversi mesi fa e, stando alle numero segnalazioni diffuse sul web – ma mai confermate, né smentite – causa della rottura potrebbero essere stati diversi tradimenti che il veronese avrebbe inflitto alla sua dolce metà. Se in un primo momento la De Lellis si era mostrata ferma e decisa a chiudere tutte le porte al suo ormai ex fidanzato, sostenendo che l’avrebbe rivista l’anno del mai, Giulia sembrerebbe essere adesso molto più magnanima nei confronti di colui che per due lunghi anni le è stato accanto, condividendo con lei momenti positivi e altri negativi. La scorsa settimana, inoltre, proprio l’ex corteggiatrice del Trono Classico aveva fatto una diretta Instagram per precisare la sua posizione in merito al rapporto con Andrea, rimarcando che per lei rimane una delle persone più importanti e che non ha alcuna intenzione di eliminarlo dalla sua vita, sostenendo che, se un giorno dovessero tornare insieme, sarà lei stessa ad avvisare i suoi numerosissimi. (Continua dopo il video e la foto)



Ma eccola, qualche giorno più tardi, Giulia che sbotta sui social dopo essere stata avvistata in Sardegna con il Damante e con la propria famiglia, suscitando grande chiacchiericcio nei fan dell’ormai ex coppia, che si chiedevano, imperterriti, perché i due non venissero allo scoperto. Ora però, ed è il caso di dirlo, ancora un aereo. Eh sì, perché la storia di Andrea e Giulia sembra avere un oggetto ridondante: un aereo appunto. Come dimenticare quella volta che, mentre la paladina di Instagram attendeva trepidante la dedica del compagno per celebrare l'anniversario all’interno della casa del Grande Fratello, si è trovata di fronte un messaggio tutt'altro che gradito: la frase inviato da Damante fu appunto "Sai quanto solletico ti aspetta? 18" (18 era il mese di anniversario, ndr), ricordate quanto fu rimasta delusa la De Lellis per quel mero messaggino costato al Damante ben 1200 euro?

Ora però è un altro aereo a fare da cornice: quello in cui i due sono saliti per andare insieme in qualche posto. Sì, insieme. Riappaiono di nuovo come una coppia sui social, la prima story di Instagram dopo la rottura in cui si mostrano insieme. Sono su un aereo diretto da qualche parte e sembrano aver trovato nuovamente la complicità e serenità perdute. Proprio l’ex tronista, infatti, ha pubblicato un video dal quale si deduce che si trova in aeroporto ai controlli e subito dopo è stata la sua scelta a pubblicare a sua volta una storia nella quale si sono mostrati insieme in aereo.Proprio la ragazza, nella clip in questione, ha raccontato: “Raga, comunque il Dama mi ha messo su un aereo, vediamo un po’ che fa… o sarà in grado di fare!”. Inoltre, fanno sapere su Isaechia.it, una ragazza ha inviato qualche scatto inedito dei Damellis, appena paparazzati sul volo per Maiorca: è ufficiale quindi, stanno di nuovo insieme? Staremo a vedere.

