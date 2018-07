“Colpaccio”. Giletti, modalità latin lover ‘on’. Beccato con lei (famosa e giovane)

Urbano Cairo, editore di La 7, ha confermato il ritorno in video da settembre di tutte le sue stelle: da Enrico Mentana, direttore del Tg e «anima» delle ormai celebri maratone elettorali, a Lilli Gruber, padrona di casa di «Otto e mezzo»; da Massimo Giletti (che con «Non è l’Arena» ha triplicato gli ascolti domenicali della rete in prima serata, e che condurrà anche alcuni speciali come il Gazzetta Awards di dicembre) a Giovanni Floris, il volto di «diMartedì», che ha appena rinnovato il contratto che lo lega a La7 fino al 2024. Ma non solo: l'editore ha annunciato che anche Massimo Giletti resterà in scuderia, e anzi raddoppierà con un altro appuntamento sulla rete oltre a Non è l'arena. Insomma, dopo la cacciata dalla Rai per il presentatore è un periodo d'oro. Non solo dal punto di vista lavorativo. Il conduttore è stato paparazzato al mare in compagnia di una giovanissima collega. Si tratta di Eleonora Boi. Lui 56 anni lei 32, ma entrambi presumibilmente single hanno trascorso qualche ora insieme sulle spiagge di Forte dei Marmi. (Continua a leggere dopo la foto)



Qui si sono scambiati risate e confidenze sapientemente raccolte dall’occhio vigile dei paparazzi di ''Novella 2000'' nel prossimo numero in uscita domani. La coppia di amici era insieme a Mihaela Bodnar, che accompagnava la Boi nella sua parentesi di svago dal lavoro. La Boi e Giletti hanno partecipato alla cerimonia del Pallone di Marmo, che assegna il prestigioso premio ai talenti del pallone. L’ultima storia importante del conduttore di Non è l’Arena su La7 risale a quella con la modella Angela Tuccia, ex ereditiera alla corte di Carlo Conti e ora attrice.

Eleonora Boi, giornalista sportiva d’origine sarda che lavora specialmente per Mediaset, si diceva avesse una relazione con il giocatore di basket internazionale Danilo Gallinari (cestista italiano, professionista in NBA con i Los Angeles Clippers. Soprannominato il Gallo). Ma la distanza, che li costringeva a lunghe trasferte da una parte all’altra del mondo, li avrà forse scoraggiati ad intravedere un reale futuro insieme. Ma chissà cosa riserverà il futuro al conduttore (Massimo Giletti) e alla giovane giornalista...

Via dalla Rai - Dopo la cacciata dalla Rai, ci sono state delle manovre per fargli andare male il programma: "Lo dico per la prima volta qui: voglio ringraziare Fiorello che fece una puntata dell'Edicola solo su di me perché non si spiegava la mia cacciata dalla Rai. Ringrazio Paolo Bonolis che è venuto ospite senza chiedere un euro, ma so che attorno a me c'è chi ha fatto terra bruciata. C'è un sistema che ha fatto cartello e i nomi grossi, i personaggioni, sono stati invitati a lasciarmi perdere. Non faccio nomi. Il problema sta altrove. Ci sono direttori che hanno detto a agenti e artisti: Se vai da Giletti non vieni da noi".

