“Spudorato!”. Rodrigo Alves dopo il GF: il Ken umano lo hanno beccato così 

È stato uno dei concorrenti a tempo dell'ultima edizione del Grande Fratello. Nessuna lite o incomprensione con gli altri inquilini: era semplicemente di passaggio nel reality di Canale 5 in qualità di ospite. Prima di abbandonare l’abitazione l’anglo-brasiliano ha ringraziato i partecipanti per la loro accoglienza e ha posato con loro per una foto ricordo. Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, Rodrigo Alves è sparito dai radar. Ma che fine ha fatto il Ken umano più famoso del mondo? In questi giorni è stato paparazzato a Marbella, in compagnia di due amiche e protagoniste di reality Danni Levy (del programma 'Life on Marble') e Laura Alicia Summers (concorrente del reality show 'Ex On the Beach'). Esagerati e spudorati, per il trio è un tripudio di selfie, curve in mostra (anche il lato b del Ken umano finisce sulle foto dei paparazzi). “Non potrei volere una compagnia migliore”, ha cinguettato dal Nikki Beach di Marbella il 35enne anglo-brasiliano, famoso per essere l’uomo che ha subito più operazioni al mondo: oltre 50. È lui l’imbattibile re dell’estate trash. (Continua a leggere dopo la foto)



Per la precisione il Ken umano si è sottoposto a 60 operazioni di chirurgia plastica e oltre 103 procedure cosmetiche, tra cui 10 interventi al naso, il sollevamento delle natiche, diverse protesi di silicone, addominoplastica, trapianto di capelli e recentemente gli sono state persino rimosse le costole ''perché volevo un vitino da vespa''. Trentacinque anni, classe 1983, nato San Paolo, Brasile, da papà brasiliano e madre inglese, Rodrigo proviene da una famiglia europea immigrata in Brasile negli anni '40 per avviare un'attività agricola che poi si è espansa e sviluppata fino a includere centri commerciali, supermercati e proprietà.

È anche l’erede di diverse proprietà a Puerto Banus, in Spagna, che affitta ai vacanzieri, e ha anche una corposa pensione mensile lasciatagli dai suoi nonni. Rodrigo è laureato in pubbliche relazioni al College di Londra e ha cominciato il percorso verso il suo nuovo aspetto estetico nel 2004, anno in cui si è sottoposto al primo intervento di chirurgia plastica. Tra le ultime storie del Ken umano, famoso per essersi sottoposto a ben 58 operazioni chirurgiche e a più di cento trattamenti estetici per somigliare al Ken di Barbie, ricordiamo quella con Giacomo Urtis, il chirurgo plastico delle star.

I due, nello specifico, sono stati insieme solo per alcuni mesi, ma, non si sono mai detti realmente addio. A ostacolare la loro storia è stata la distanza, spiega il chirurgo dei vip: i nostri rispettivi impegni ci allontanano. Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra, dove vive quando è in Europa: siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. ''Come fidanzato è l'uomo ideale: - aveva raccontato Urtis - dice sempre che cerca un 'campesino', cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione''.

