Sarà pure una delle donne più invidiate al mondo ma Meghan Markle potrebbe avere un problema molto serio. Come sempre, tendiamo a soffermarci all’apparenza credendo che la vita della neo duchessa del Sussex sia tutta rose, fiori, gioia, borse firmate e gioielli costosissimi. Nessuno pensa a quanto stress la duchessa debba sopportare, a quanta pressione ci sia nella sua vita, a quanto poco possa rilassarsi. Ma questo è l’altro lato della medaglia ed è una cosa su cui nessuno si sofferma. Ma qual è il problema della bella moglie di Harry? Meghan Markle potrebbe soffrire di alopecia areata. Lo ha sottolineato il professor Antonino di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis, contattato dal settimanale Gente. Ma come alopecia areata? Proprio così. Nelle ultime uscite pubbliche tutti hanno notato come i capelli della Markle, un tempo folti e perfetti, siano ormai piuttosto diradati. In particolare, durante l’evento con la Regina Elisabetta nel Cheshire, la chioma di Meghan avrebbe rivelato una consistente perdita di capelli. Continua a leggere dopo la foto

E pensare che, all’annuncio del fidanzamento, la chioma di Meghan era uno dei punti di forza della duchessa. E ora? È probabile che la caduta dei capelli sia stata causata dal forte stress vissuto dalla ex attrice di Suits. Da un giorno all’altro la Markle ha avuto la vita trasformata, e poi i preparativi per il matrimonio, gli scandali del padre Thomas, l’etichetta rigida, gli occhi del mondo tutti puntati su di lei… Insomma, la duchessa deve aver accusato tutto questo.

Risultato? I suoi capelli sono caduti. Pare, però, che si tratti di una cosa passeggera: “Si tratta di fenomeni vasocostrittori che provocano la caduta di capelli in zone tondeggianti e circoscritte del cranio – ha spiegato il medico - Il suo decorso non è lineare; perché cambia da paziente a paziente: può provocare nel tempo la perdita di tutti i capelli o interessare solo alcune aree della cute. Si tratta di eventi transitori, che spesso sono legati a stress psicologici; tuttavia è sempre bene rivolgersi al dermatologo per verificare con opportuni accertamenti che le cause non dipendano da altri fattori (immunitari, sistemici, metabolici, traumatici”. Continua a leggere dopo la foto

Non avete notato questo diradamento di cui in tanti parlano? Beh, sappiate che le pettinature che ha sfoggiato durante gli ultimi eventi ufficiali sono le classiche acconciature “tattiche”, studiate appositamente per camuffare i “buchi”. Avete visto che non ha più osato lasciare i capelli sciolti? Ebbene, il motivo è questo. Tra “messy bun” chignon e cappelli, ha cercato di mascherare il problema che, però, pare stia rientrando. Ora la duchessa appare già più tranquilla.

