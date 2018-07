Paola Perego e sua figlia Giulia, per un periodo, hanno vissuto un momento molto difficile. La ragazza non aveva preso bene la decisione dei genitori di separarsi e, per un po’, non ha parlato a sua madre. Giulia è la figlia che Paola Perego ha avuto dal calciatore Andrea Carnevale dal quale ha avuto anche un altro figlio, Riccardo. Ora, però, i rapporti tra Giulia e sua madre sono sereni e affettuosi e qualche tempo fa abbiamo sentito parlare di Giulia perché la ragazza era scesa in campo per difendere sua madre. Vi ricordate le polemiche intorno a Parliamone sabato, il programma chiuso dalla Rai per lo “scandalo” sulle donne dell’est? Ecco, Giulia – che non è una di quelle vip che vogliono seguire le orme dei genitori – era intervenuta in difesa di Paola Perego. Ma perché vi stiamo parlando di Giulia Carnevale? Perché c’è una grossa novità che la riguarda… C’è di mezzo anche Paola Perego? Beh, certamente sì… Vi ricordate cosa aveva detto la Perego a inizio 2018 quando stava per tornare in tv con il programma Superbrain? Continua a leggere dopo la foto

Aveva espresso il desiderio di diventare madre un’altra volta e anche quello di diventare nonna. “Un bambino fra le braccia lo vorrei; io e Lucio saremo dei nonni pazzeschi”. Ebbene, presto la Perego sarà accontentata. Un bel bimbo sta per arrivare nella sua vita. È incinta? No. A essere incinta è sua figlia Giulia. La ragazza – 26 anni – è al sesto mese di gravidanza. Il papà del piccolo, che nascerà tra ottobre e novembre, è lo storico fidanzato di Giulia, Filippo Giovannelli. Continua a leggere dopo la foto

A dare l’annuncio è stata la stessa ragazza, che ha postato uno scatto del suo pancione in riva al mare, a Sperlonga dove è solita andare ogni anno. “Sei mesi dopo ci facciamo conoscere”. La figlia di Paola Perego e Andrea Carnevale è laureata in Economia e non ha mai avuto interesse per il mondo della televisione dal quale si è sempre tenuta lontana. Ora la ragazza renderà nonna, a soli 52 anni, Paola Perego che, dopo la rottura con Andrea Carnevale nel 1997, è felicemente sposata con Lucio Presta. Continua a leggere dopo la foto

La curiosità? In una delle puntate di Domenica In condotta insieme a Salvo Sottile, Paola Perego aveva accettato di farsi leggere la mano da Solange. La conduttrice aveva comunque specificato di non credere a questo genere di cose. Beh sapete cosa le aveva detto Solange? Che sarebbe diventata nonna molto presto… Sarà un caso? E chi lo sa… Comunque lì per lì la Perego non ha dato alcuna importanza a quella previsione.

